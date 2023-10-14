banner913
banner932
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
12 0
Gazze’ye ölüm ablukası
Gazze’ye ölüm ablukası
12 0
 
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
Belediyeler: İmar yetkisinin belediyelerden alınması kabul edilemez
28 0
P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı
P20 Zirvesi TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla Yeni Delhi'de başladı
13 0
Siviller zor durumda
Siviller zor durumda
25 0
TEMOS, YDÜ Hastanesi’nin akreditesini dünyaya duyurdu
TEMOS, YDÜ Hastanesi’nin akreditesini dünyaya duyurdu
20 0
Karikatür davasında ikinci beraat
Karikatür davasında ikinci beraat
78 0
banner964

Dumlupınar, bir ilki başarmak istiyor

banner476

Tarihinde Mesarya'ya karşı oynadığı 6 maçta da galip gelemeyen Y. Dumlupınar'da hedef bu karşılaşmada ilkleri başarmak

banner974
Dumlupınar, bir ilki başarmak istiyor
banner971
Aksa Süper Lig ekibiYonpaş Dumlupınar, bugün bir ilk başarmak istiyor.
Sahasında Mesarya'yı konuk edecek olan Dumlupınar'da hedef bu karşılaşmada ilkleri başarmak.
Tarihinde Mesarya'ya karşı oynadığı 6 maçta da galip gelemedi. 2019-20 sezonunda 1.Lig'de iki takım arasında başlayan tatlı rekabet günümüze kadar geldi.
Mesarya, renktaş rakibini çıktığı 6 maçta 5 kez mağlup etmeyi başarırken, 1 maç da berabere bitti.
Dumlupınar bu karşılaşmada kazanarak hem rakibi karşısında ilk galibiyetini almak istiyor, hem de kendi tarihinde olmayan bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor.
Mağusa temsilcisi bu maçı kazanması durumunda sezonun ilk 4 maçını kazanmış olacak ve tarihinde olmayan bu başarıya imza atacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.