Dumlupınar, bir ilki başarmak istiyor

Tarihinde Mesarya'ya karşı oynadığı 6 maçta da galip gelemeyen Y. Dumlupınar'da hedef bu karşılaşmada ilkleri başarmak

Aksa Süper Lig ekibiYonpaş Dumlupınar, bugün bir ilk başarmak istiyor.

Sahasında Mesarya'yı konuk edecek olan Dumlupınar'da hedef bu karşılaşmada ilkleri başarmak.

Tarihinde Mesarya'ya karşı oynadığı 6 maçta da galip gelemedi. 2019-20 sezonunda 1.Lig'de iki takım arasında başlayan tatlı rekabet günümüze kadar geldi.

Mesarya, renktaş rakibini çıktığı 6 maçta 5 kez mağlup etmeyi başarırken, 1 maç da berabere bitti.

Dumlupınar bu karşılaşmada kazanarak hem rakibi karşısında ilk galibiyetini almak istiyor, hem de kendi tarihinde olmayan bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor.

Mağusa temsilcisi bu maçı kazanması durumunda sezonun ilk 4 maçını kazanmış olacak ve tarihinde olmayan bu başarıya imza atacak.

