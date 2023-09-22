Dum-Dum’dan Lefke’ye tek kurşun

Süper Ligin ilk hafta mücadelelerinden olan Lefke – Yonpaş Dumlupınar karşılaşmasının galibi tek golle konuk Dumlupınar oldu

Lefke 16 Ağustos StadıUtku Hamamcıoğlu, Halil Atlar, Mehmetcan Erli, Hüseyin Eyyüpler.İrfan, Aykut, Kemal, Yakup, Mustafa, Kaan, Issa, Yılmaz (Mehmet Toros), Gökhan, Amstrong, Abaka.Türkkan, Olcay, İsmail, Berk, Mehmet Erol, Kadir, Berke, Junior, Osman(Mert), Cedric Kore, Mehmet Altın.Dk. 82 Mert Güçlücan(Y.Dumlupınar)Aksa Süper Ligin 1. Haftasının 2. karşılaşması olan Lefke ile Yonpaş Dumlupınar arasındaki mücadelenin galibi konuk Y. Dumlupınar oldu.Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Utku Hamacıoğlu’nun yaptığı karşılaşmanın ilk devresinde her iki takımın çabalarına karşın çok fazla pozisyon üretemediler.Karşılaşmanın ilk devresi 0 – 0 eşitlikle tamamlandı.İkinci devrede her iki takım oyunda sertleşirken, zaman zaman tansiyon yükseldi.Dumlupınar karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna ikinci devrede giren futbolcusu Mert Güçlücan’ın attığı golle 1 – 0 öne geçtiMaçın son anlarında futbolcular arasında gerginlikler yaşanırken, karşılaşma 1- 0 Dumlupınar’ın üstünlüğünde sona erdi.