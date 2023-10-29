Dum-Dum gözünü kararttı

Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Halil E. Canaloğlu, Cenk A. Özfuttu
Y. Dumlupınar: Türkkan, Olcay, İsmail, Berke, Berk Büyükkal ( Oledimeji Adawole), Mert (Dk.65 Nazım), Mehmet Altın(Dk.85 Mehmet Gürbıyık), Cedric Kore, Kadir, Osman (Berk Güçlücan), Junior Adjessa.
A. Yeşilova: Dursun, Memduh, Mejdi, Billy Mehmet, Marcel, Cemal, Fidelis, Vakkas(Yakup), Mehmet Tekin(Burak Alsan), Mehmet F. Parlak (Mehmet Neşe), Abdullah, (Halil Esen),
Goller: Dk.7 Junior Adjessa Dk.25 Mehmet Altın (P) Dk.48 Mert Güçlücan (Y. Dumlupınar)
AKSA Süper Lig’de geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Yonpaş Dumlupınar, ligin 6’ncı haftasında konuk ettiği Alsancak Yeşilova’yı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan mücadelede sarı kırmızılıların golleri Junior Adjessa, Mehmet Altın ve Mert Güçlücan’dan geldi.
Karşılaşma sonunda Yonpaş Dumlupınar 18 puana ulaşırken, Alsancak Yeşilova 3 puanda kaldı.
Dumlupınar, bu sezon çıktığı 6 maçı da kazanarak üst üstte kazanma alışkanlığını geliştirdi.
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