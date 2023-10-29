banner913
banner932
MTG, Lefkoşa'da moral buldu
MTG, Lefkoşa'da moral buldu
11 0
Doğan dört dörtlük
Doğan dört dörtlük
45 0
 
Kış saati uygulaması başlıyor
Kış saati uygulaması başlıyor
19 0
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
23 0
Savcılık, davada ısrarlı
Savcılık, davada ısrarlı
26 0
Şampiyona’ya Romanya damgası
Şampiyona’ya Romanya damgası
11 0
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
31 0
banner964

Dum-Dum gözünü kararttı

banner476

AKSA Süper Lig’de geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Yonpaş Dumlupınar, ligin 6’ncı haftasında konuk ettiği Alsancak Yeşilova’yı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

banner974
Dum-Dum gözünü kararttı
banner971
Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Halil E. Canaloğlu, Cenk A. Özfuttu
Y. Dumlupınar: Türkkan, Olcay, İsmail, Berke, Berk Büyükkal ( Oledimeji Adawole), Mert (Dk.65 Nazım), Mehmet Altın(Dk.85 Mehmet Gürbıyık), Cedric Kore, Kadir, Osman (Berk Güçlücan), Junior Adjessa.
A. Yeşilova: Dursun,  Memduh, Mejdi, Billy Mehmet, Marcel, Cemal, Fidelis,  Vakkas(Yakup), Mehmet Tekin(Burak Alsan), Mehmet F. Parlak (Mehmet Neşe), Abdullah, (Halil Esen),
Goller: Dk.7 Junior Adjessa Dk.25 Mehmet Altın (P) Dk.48 Mert Güçlücan (Y. Dumlupınar)
 
AKSA Süper Lig’de geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Yonpaş Dumlupınar, ligin 6’ncı haftasında konuk ettiği Alsancak Yeşilova’yı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan mücadelede sarı kırmızılıların golleri Junior Adjessa, Mehmet Altın ve Mert Güçlücan’dan geldi.
Karşılaşma sonunda Yonpaş Dumlupınar 18 puana ulaşırken, Alsancak Yeşilova 3 puanda kaldı.
Dumlupınar, bu sezon çıktığı 6 maçı da kazanarak üst üstte kazanma alışkanlığını geliştirdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.