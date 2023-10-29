Dum-Dum gözünü kararttı

AKSA Süper Lig’de geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Yonpaş Dumlupınar, ligin 6’ncı haftasında konuk ettiği Alsancak Yeşilova’yı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Halil E. Canaloğlu, Cenk A. Özfuttu

Y. Dumlupınar: Türkkan, Olcay, İsmail, Berke, Berk Büyükkal ( Oledimeji Adawole), Mert (Dk.65 Nazım), Mehmet Altın(Dk.85 Mehmet Gürbıyık), Cedric Kore, Kadir, Osman (Berk Güçlücan), Junior Adjessa.

A. Yeşilova: Dursun, Memduh, Mejdi, Billy Mehmet, Marcel, Cemal, Fidelis, Vakkas(Yakup), Mehmet Tekin(Burak Alsan), Mehmet F. Parlak (Mehmet Neşe), Abdullah, (Halil Esen),

Goller: Dk.7 Junior Adjessa Dk.25 Mehmet Altın (P) Dk.48 Mert Güçlücan (Y. Dumlupınar)



AKSA Süper Lig’de geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Yonpaş Dumlupınar, ligin 6’ncı haftasında konuk ettiği Alsancak Yeşilova’yı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan mücadelede sarı kırmızılıların golleri Junior Adjessa, Mehmet Altın ve Mert Güçlücan’dan geldi.

Karşılaşma sonunda Yonpaş Dumlupınar 18 puana ulaşırken, Alsancak Yeşilova 3 puanda kaldı.

Dumlupınar, bu sezon çıktığı 6 maçı da kazanarak üst üstte kazanma alışkanlığını geliştirdi.

