Düellonun kazananı Mesarya

Mesarya ile Doğan Türk Birliği arasındaki karşılaşmada ilk devreyi önde kapatan ev sahibi Mesarya ikinci devrede Doğan’ın gollerine engel olamayınca maç 2-2 oldu ancak daha sonra Mesarya bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı

Stadyum:Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler:Ali Özer, Sertan Alkın, Serkan Özdenkci

Mesarya:Mehmet, Yusuf Altıner, Abdullah, Okan, İbrahim(Hüseyin Paşa), Ahmet Kara, Sinan, Çağrı, Debuto, Nevzat(Oğuzhan), Eray(Mustafa).

DTB:Ozan, Ahmet Sönmez, Yusuf Kondoz(Halil) , Salih, Tansel(Ali), Aydın(Hamit), Emin, Doğukan, Arda(Muhammet), Billy, Farouk

Goller:27.dk Yusuf Altıner, 45.dk Nevzat, 74.dk Ahmet Kara, 88.dk Debuto (Mesarya) 51.dk Arda, 65.dk Farouk, 90.dk Salih (DTB)



AKSA Süper Ligin 19. Haftasında Mesarya, Doğan Türk Birliği’ni Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda konuk etti.

Her 2 takımın da açık futbolu tercih ettiği maçın ilk bölümünde gelişen ataklarda kaleciler Mehmet ve Ozan başarılıydılar. Devrenin ilerleyen bölümünde Mesarya’nın gelişen ataklarda savunmadan ileriye ç ıkan Yusuf Altıner’in kafa golüyle 1 – 0 öne geçti. Nezvat, attığı golle skoru 2 – 0 yaptı.

Ikinci devreye Doğan Türk Birliği etkili başlarken, 51’de Arda’nın ceza sahası dışından klas golüyle skor 2 – 1 olurken, Farouk’un ceza sahası dışından attığı golle skor 2 – 2 oldu.

Beraberlik sonrası toparlanan Mesarya, Ahmet Kara ile yeniden öne geçti. 3 – 2 88’de ise Debuto skoru 4 – 2 yaptı. Son anlarda Salih yakın mesafeden attığı golle skoru belirledi. 4 – 3

