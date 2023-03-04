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Düellonun kazananı Dumlupınar

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Yonpaş Dumlupınar ile Göçmenköy arasında Lefkoşa Atatürk Sttadı’nda oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı konuk Dumlupınar 3 -2 kazandı

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Düellonun kazananı Dumlupınar
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Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Berk Bağrıkara, Hakan Gök, Fehim Dayı

Göçmenköy: Yusuf, Bayram, Reşit, Musa, Arda, Cemal, Amadou, Burak, Mustafa İnanç, Alattin, Mahmut İneci

Y.Dumlupınar: Türkkan, Olcay, Mehmet, Berke, Mehmet Altın, Osman, Rifat, Hikmet, Oladimeji, Berk, Emre

Goller: 28’Burak Koçar, 30’Amadou Samb (Göçmenköy), 12’ ve 65’Mehmet Altın, 45+3’Berke Zorba (Y.Dumlupınar)

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk Yonpaş Dumlupınar 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. 

2’: Göçmenköy atağında Burak Koçar’ın vuruşu dışarıya gitti.

12’: Gelişen Y.Dumlupınar atağında savunma arkasında topla buluşan Mehmet Altın, aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi (0-1).

13’: Göçmenköy atağında Musa’nın vuruşunda kaleci Türkkan gole izin vermedi.

15’: Göçmenköy atağında yapılan ortada Amadou’nun kafa vuruşu dışarıya gitti.

16’: Göçmenköy atağında Bayram’ın vuruşu dışarıya gitti.

25’: Musa’nın ortasında Burak’ın kafa vuruşu Türkkan’da kaldı.

29’: Skora denge geldi. Bu dakikada gelişen atakta Burak topu ceza sahası içerisinde bularak vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi (1-1).

30’: Göçmenköy öne geçti. Sağdan Musa’nın pasında Amadou’nun vuruşu ağlara gitti (2-1).

37’: Y.Dumlupınar atağında Oladimeji’nin vuruşu Yusuf’ta kaldı.

45+2’: Göçmenköy atağında Burak’ın vuruşu Türkkan’da kaldı.

45+3’: Y.Dumlupınar serbest atış kazandı. Atışı kullanan Berke topu filelere gönderdi (2-2).

49’: Y.Dumlupınar’dan Osman Şanverdi’nin vuruşu az farkla dışarıya gitti.

59’: Göçmenköy atağında Musa rakiplerinden sıyrıldı vuruşunda top dışarıya gitti.

63’: Mehmet Altın’ın vuruşunda Yusuf golü önledi.

65’: Y.Dumlupınar öne geçti. Bu dakikada Mert’in pasında Mehmet Altın topu ağlara gönderdi (2-3).

79’: Mustafa İnanç’ın serbest vuruşunda Türkkan golü önledi.

90+2’: Y.Dumlupınar atağında Mehmet Altın’ın vuruşu direkten döndü.

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