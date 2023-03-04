Düellonun kazananı Dumlupınar

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Berk Bağrıkara, Hakan Gök, Fehim Dayı
Göçmenköy: Yusuf, Bayram, Reşit, Musa, Arda, Cemal, Amadou, Burak, Mustafa İnanç, Alattin, Mahmut İneci
Y.Dumlupınar: Türkkan, Olcay, Mehmet, Berke, Mehmet Altın, Osman, Rifat, Hikmet, Oladimeji, Berk, Emre
Goller: 28’Burak Koçar, 30’Amadou Samb (Göçmenköy), 12’ ve 65’Mehmet Altın, 45+3’Berke Zorba (Y.Dumlupınar)
Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı konuk Yonpaş Dumlupınar 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
2’: Göçmenköy atağında Burak Koçar’ın vuruşu dışarıya gitti.
12’: Gelişen Y.Dumlupınar atağında savunma arkasında topla buluşan Mehmet Altın, aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi (0-1).
13’: Göçmenköy atağında Musa’nın vuruşunda kaleci Türkkan gole izin vermedi.
15’: Göçmenköy atağında yapılan ortada Amadou’nun kafa vuruşu dışarıya gitti.
16’: Göçmenköy atağında Bayram’ın vuruşu dışarıya gitti.
25’: Musa’nın ortasında Burak’ın kafa vuruşu Türkkan’da kaldı.
29’: Skora denge geldi. Bu dakikada gelişen atakta Burak topu ceza sahası içerisinde bularak vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi (1-1).
30’: Göçmenköy öne geçti. Sağdan Musa’nın pasında Amadou’nun vuruşu ağlara gitti (2-1).
37’: Y.Dumlupınar atağında Oladimeji’nin vuruşu Yusuf’ta kaldı.
45+2’: Göçmenköy atağında Burak’ın vuruşu Türkkan’da kaldı.
45+3’: Y.Dumlupınar serbest atış kazandı. Atışı kullanan Berke topu filelere gönderdi (2-2).
49’: Y.Dumlupınar’dan Osman Şanverdi’nin vuruşu az farkla dışarıya gitti.
59’: Göçmenköy atağında Musa rakiplerinden sıyrıldı vuruşunda top dışarıya gitti.
63’: Mehmet Altın’ın vuruşunda Yusuf golü önledi.
65’: Y.Dumlupınar öne geçti. Bu dakikada Mert’in pasında Mehmet Altın topu ağlara gönderdi (2-3).
79’: Mustafa İnanç’ın serbest vuruşunda Türkkan golü önledi.
90+2’: Y.Dumlupınar atağında Mehmet Altın’ın vuruşu direkten döndü.