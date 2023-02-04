Dörtyol’un nefesi yetmedi

Birinci Ligin düşme potasını ilgilendiren önemli maçında ev sahibi Dörtyol ilk devreyi 3 -0 önde kapatırken, konuk Unimar Maraş ise ikinci devrenin son dakikalarında bulduğu goller sonrasında karşılaşma 3-3 bitti

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı

Hakemler: Burak Mandralı, Rüya Sakallı, Ali Hayri Orçan

Dörtyol: Ahmet, Murat, Ömer Kotbaş, Sergen, Batuhan(Ömer Güner), Berat, Bilal, Atakan, Salkan, Mert(Gürkan), Süleyman

Unimar Maraş: Umut, Serkan, Oğuz, Ahmet(Muzaffer), Altay(Emre Karaciğer), Aniljan,Mehmet, Emre(Mustafa), Onur(Mehmet Adil), Hasan(Melih), Burak.

Goller: Dk. 14 ve 42 Süleyman, Dk. 37 Bilal (Dörtyol), Dk. 83 Burak, Dk. 88 Aniljan Dk. 90 +3 Mehmet Ergün(Unimar Maraş)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 17. Haftasında alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada Dörtyol ile Unimar Maraş arasındaki mücadelede ilk devrede Dörtyol, ikinci devrede ise Maraş attığı gollerle karşılaşma 3 -3 tamamlanarak takımlar sahadan birer puanla ayrıldılar.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Dörtyol 14. dakikada kazandığı serbest vuruşta Selkan’ın ortasında iyi yükselen Süleyman Bayır’ın kafa vuruşuyla top ağlara gitti ve Dörtyol 1-0 öne geçti. 37. Dakikada yine kazanılan serbest vuruşta Dörtyol’dan Selkan’ın yine ortasında bu kez Bilal topu ağlara göndererek skor 2 -0 oldu.

Dk. 42 Unimar Maraş ceza sahası üzerinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Süleyman Bayır güzel bir frikik golüyle skoru 3 -0 yaparak ilk devrenin skorunu belirledi. 3 -0

İkinci devreye baskılı başlayan Maraş oldu ancak gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

Dk. 83 Dörtyol ceza sahası yayı önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Burak topu doksan denilen köşeden ağlara göndererek skoru 3 -1 yaptı.

Bu dakikadan sonra baskısını artıran Maraş takımı 2. golü de buldu. Dk. 88 orta alanda topla buluşan Maraş’tan Aniljan hızla Dörtyol ceza alanına yaklaşarak yerden sert vurdu. Defansın topa ayak koymak istemesi sonrasında seken top kaleci Ahmet’i tereddütte bırakınca top ağlarla buluştu. 3 – 2

Dk.90 + 3 Yine Dörtyol ceza sahası önünde Unimar Maraş’ın kazandığı serbest vuruşta Burak’ın Dörtyol ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte Mehmet’in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve maçın skoru da belirlenmiş oldu. 3 – 3



