Dörtyol’un nefesi yetmedi

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı
Hakemler: Burak Mandralı, Rüya Sakallı, Ali Hayri Orçan
Dörtyol: Ahmet, Murat, Ömer Kotbaş, Sergen, Batuhan(Ömer Güner), Berat, Bilal, Atakan, Salkan, Mert(Gürkan), Süleyman
Unimar Maraş: Umut, Serkan, Oğuz, Ahmet(Muzaffer), Altay(Emre Karaciğer), Aniljan,Mehmet, Emre(Mustafa), Onur(Mehmet Adil), Hasan(Melih), Burak.
Goller: Dk. 14 ve 42 Süleyman, Dk. 37 Bilal (Dörtyol), Dk. 83 Burak, Dk. 88 Aniljan Dk. 90 +3 Mehmet Ergün(Unimar Maraş)
İbrahim DALOĞLU
Aksa 1. Ligin 17. Haftasında alt sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada Dörtyol ile Unimar Maraş arasındaki mücadelede ilk devrede Dörtyol, ikinci devrede ise Maraş attığı gollerle karşılaşma 3 -3 tamamlanarak takımlar sahadan birer puanla ayrıldılar.
Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Dörtyol 14. dakikada kazandığı serbest vuruşta Selkan’ın ortasında iyi yükselen Süleyman Bayır’ın kafa vuruşuyla top ağlara gitti ve Dörtyol 1-0 öne geçti. 37. Dakikada yine kazanılan serbest vuruşta Dörtyol’dan Selkan’ın yine ortasında bu kez Bilal topu ağlara göndererek skor 2 -0 oldu.
Dk. 42 Unimar Maraş ceza sahası üzerinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Süleyman Bayır güzel bir frikik golüyle skoru 3 -0 yaparak ilk devrenin skorunu belirledi. 3 -0
İkinci devreye baskılı başlayan Maraş oldu ancak gol pozisyonu üretmekte zorlandı.
Dk. 83 Dörtyol ceza sahası yayı önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Burak topu doksan denilen köşeden ağlara göndererek skoru 3 -1 yaptı.
Bu dakikadan sonra baskısını artıran Maraş takımı 2. golü de buldu. Dk. 88 orta alanda topla buluşan Maraş’tan Aniljan hızla Dörtyol ceza alanına yaklaşarak yerden sert vurdu. Defansın topa ayak koymak istemesi sonrasında seken top kaleci Ahmet’i tereddütte bırakınca top ağlarla buluştu. 3 – 2
Dk.90 + 3 Yine Dörtyol ceza sahası önünde Unimar Maraş’ın kazandığı serbest vuruşta Burak’ın Dörtyol ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte Mehmet’in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve maçın skoru da belirlenmiş oldu. 3 – 3
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.