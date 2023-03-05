Dörtyol’da gol sesi çıkmadı

Düşme potasındaki Dörtyol konuk ettiği Lapta ile kora kor bir mücadele vermesine karşın karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Cenk Aras Özfutu, Murat İzci

Dörtyol: Murat, Ömer Kotbaş, Sergen, Berat, Üner, Batuhan, Bilal(Ömer), Atakan, Selkan, Mert(Kerem), Süleyman.

Lapta: Okyanus, Doğuş, Hasan(Emre), Necip, Sezer, Samet(Kemal), Berkay, Orhan, Göksel(Mazlum), Barış(Aytan), Enes.



Aksa 1. Ligin 19. Haftasında düşme potası içindeki Dörtyol konuk ettiği orta sıralarda bulunan Lapta arasındaki mücadele başladığı gibi 0-0 tamamlandı.

Dk.17 Lapta'nın kullandığı serbest vuruşta Dörtyol ceza sahası içinde topa ayak koyan Barış oldu ancak kaleci topu çizgide kontrol etti.

Dk.29 Organize gelişen Lapta atağında sağ kanattan Dörtyol ceza sahasına Samet'in ortasına gelişine vuran Barış'ın topu kalecide kaldı.

Dk.31 Lapta'nın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Sezer'ın kafa vuruşunda top yan direğin dibinden auta gitti.

Dk.35 Hızlı gelişen Dörtyol atağında Atakan'ın pasıyla sağ çaprazdan Lapta ceza sahasına giren Bilal'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Dk.40 Lapta atağında Orhan'ın Dörtyol cezasına yaptığı ortaya topa yarı voleyi vuran Enes oldu. Ancak kaleci uçarak topu kontrol etti.

Dk.56 Dörtyol atağında topla buluşan Bilal'in pasında Lapta ceza sahası önünde topla buluşan Batuhan'ın şutunda top kalecide kaldı.

Geriye kalan dakikalarda da her iki takımın çabaları gol getirmeyince karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti.

