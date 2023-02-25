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Dörtyol ‘Oh’, İncirli ‘Off’ dedi

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Aksa 1.Lig’de düşme hattından uzaklaşmak isteyen iki bölge takımı İncirli ile Dörtyol’un Türkmenköy sahasındaki mücadelesinde Dörtyol geriye düştüğü karşılaşmadan 2 -1 galip ayrılarak derin bir nefes aldı

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Dörtyol ‘Oh’, İncirli ‘Off’ dedi
Stadyum:Türkmenköy Mehmet Ali TokerStadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, SertanAlkın, ErcanDemir
İncirli:Selahattin, Sezer, Doğukan, Halit, Volkan (77.Dk Vedat), Bekir (64.Dk Salih), Mehmet Bayır (64.Dk HüseyinGenel), Orhan, Tuğhan, Mustafa Özbek, FatihKarabulut
Dörtyol:AhmetVatanseven, Selkan, Murat, Ömer, Atakan, Mert (85.Dk Gürkan)(90.Dk Ömer), Batuhan, Sergen, SüleymanBayır, Berat, Bilal (75.Dk Oktay)
Goller: 22.Dk Volkan (İncirli)- 44.Dk Süleyman, 70.Dk Selkan (Dörtyol)
 
AKSA Birinci Ligin 18. Haftasında İncirli, Dörtyol’u derbide Mehmetali Toker Stadında konuk etti.
Mustafa Öztugay’ın yönettiği karşılaşma çekişmeli geçerken, İncirli, Volkan Göktürk ile 1 – 0 öne geçti. 44’te Süleyman Bayır’ın attığı golle 1 – 1 sona erdi.
İkinci devreye moralli başlayan Dörtyol, kaptan Selkan Deniz’in 70’deki golüyle skoru 1 – 2 yaptı.
Dörtyol bu skoru maç sonuna kadar koruyup 3 puanı alırken 12’ye yükselip, düşme hattında kalmasına rağmen İncirli ile puan farkını 2’ye indirdi.
 
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