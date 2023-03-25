Dörtyol, nefes aldı

Birinci ligde küme düşme hattındaki iki takımın DörtyolStadı’ndaki mücadelesinde ev sahibi Dörtyol rakibi Yenierenköy’ü 5 – 1 mağlup ederek ligde kalma adına önemli bir 3 puan elde etti

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Yusufcan Dönder

Dörtyol: Ahmet, Murat, Ömer Kotbaş, Sergen, Üner, Atakan(Ömer Güner), Selkan, Kerem(Oktay), Batuhan, Mert(Süleyman Özoğul), Süleyman.

Yenierenköy: Zeki, Berkan, Menduh, Mehmet Çayan, Murat, Hasan(Ali), Baver, Mehmet Biricik, İsmail(Ege), Sercan, Ersan(Devrim)

Goller: Dk. 15 Süleyman, Dk.25 Mert, Dk.30 Selkan, Dk. 49 Kerem, Dk.68 Batuhan (Dörtyol), Dk. 62 Baver (Yenierenköy)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 23. Haftasında düşme potası içindeki iki takım olan Dörtyol ile Yenierenköy arasındaki önemli karşılaşmada ev sahibi Dörtyol sahadan 5-1 galip ayrılarak ligde kalma adına önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Dk.15 Dörtyol'un kazandığı frikiği kullanan Süleyman güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu 1-0

Dk. 25 Dörtyol atağında topla buluşan Süleyman'ın pasıyla Yenierenköy ceza sahası içinde topla buluşan Mert topu ağlaragönderdi. 2-0

Dk. 30 Hızlı gelişen Dörtyol atağında topla buluşan Selkan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Süleyman ceza sahasına girerken yaptığı ortada Yenierenköy defansının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Selkan tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu.3-0

İlk devre Dörtyol’un 3-0 üstünlüğünde tamamlanırken, ikinci devreye de Dörtyol takımı golle başladı.

Dk. 49 Organize gelişen Dörtyol atağında topla buluşan Mert'in ortasında arka direkte Süleyman'ın kafayla ortaya çevirdiği topla buluşan Kerem'in vuruşunda top ağlara gitti.4-0

Dk.62 Yenierenköy'ün kullandığı köşe atışında Ersan'ın vuruşunda kaleci Ahmet'in çizgi üzerinden çıkardığı topla buluşan Baver'in vuruşunda top ağlara gitti. 4-1

Dk. 68 Hızlı gelişen Dörtyol atağında topla buluşan Atakan'ın pasıyla Batuhan topla Yenierenköy ceza sahasına girerek şutunu attı. Kalecinin müdahalesine rağmen top yan direğe vurarak ağlarla buluştu. 5-1

Geriye kalan dakikalarda iki takımın çabaları gol getirmeyince karşılaşma Dörtyol 5 – Yenierenköy1 şeklinde tamamlandı.

Bu galibiyetle Dörtyol puanı 16 yaparak 14. Sıraya yükselirken, Yenierenköy 12 puanda kalarak ligin dibinde kaldı.

