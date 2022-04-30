Dörtyol, İncirli'yi tek geçti

Birinci Lig’in önemli maçında Dörtyol konuk ettiği İncirli takımını 1-0 mağlup ederek play-off iddiasını sürdürdü

Stad: Dörtyol Adem Nural Stadı

Hakemler: Ali Özer, Hakan Gök, Cemre Malek

SFC Dörtyol: Ahmet, Berat(Turgay), Olgun(Yiğit), Selkan, Görkem(Onur), İskender, Osman, Ahmetcan(Sergen(Murat), Kerem, Ayberk, Berkant

İncirli: Ferhat, Sezer, Ramadan, Volkan, Fehim, Halit, Ahmet(Halil), Sami, Abdullah (Bekir), Hicabi, Hikmet

Gol: Dk. 84 Berkant(Dörtyol)



Aksa 1. Lig’in 29. Hafta karşılaşmasında play-off hattındaki Dörtyol ile play-out hattındaki İncirli’nin zorlu mücadelesinden galip ayrılan taraf ev sahibi Dörtyol oldu.

Karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı.

Dk. 14 İncirli atağında Sami'nin pasıyla topla buluşan Hikmet Dörtyol ceza sahası önünde sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.

Dk. 26 İncirli atağında sağ kanattan Hicabi'nin Dörtyol ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Hikmet'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk. 29 Dörtyol atağında İncirli ceza sahasına giren Ahmet’in ortasında Berkant’ın vole vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

Dk.32 İncirli atağında sol kanatta topla buluşan Sezer'in ceza sahasına ortasında defansın arasında Hikmet topa ayak koyarak ağlara göndermek istedi ancak top kaleci Ahmet'in kucağında kaldı.

İlk devre 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci devreye iki takım da gol bulmak için atak başlarken, pozisyon üretmekte zorlandı.

Dk.84 Gelişen Dörtyol atağında Ayberk’in pasıyla İncirli ceza sahasında topla buluşan Berkant güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek Dörtyol’u 1-0 öne geçirdi.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Dörtyol 1 – İncirli 0 şeklinde tamamlandı.

