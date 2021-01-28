"Dört büyüklerin" borcu dudak uçuklatıyor

Türk futbolunun 4 büyüğü olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borç sarmalı içinde yüzmeye devam ediyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Kasım 2020, Trabzonspor’un ise Ağustos 2020 itibarıyla toplam borcu 14 milyar liraya ulaşmış durumda.

Kulüplerin Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimlere göre borç dağılımı şöyle:

Kulüpler Şirket borcu (₺) Dernek borcu (₺) Toplam borç (₺) Fenerbahçe 3.288.881.652 1.929.873.790 5.218.755.442 Beşiktaş 2.963.496.108 942.282.274 3.905.778.382 Galatasaray 2.456.377.347 1.152.109.529 3.608.486.876 Trabzonspor 1.259.619.912 Toplam 13.992.640.612

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un 2012 yılındaki toplam borcu 2 milyar 60 milyon liraydı.İlerleyen yıllarda bilhassa ligin yayın bedelindeki artışlarla kulüplerin kasasına daha çok para girmeye başladı.Gelirdeki bu artışa karşın harcamalar da fahiş oranda artınca 2019 yılında 4 kulübün toplam borcu 10 milyar sınırını aştı.Kulüpler, son yıllarda UEFA’nın uyguladığı Finansal Fair Play kuralları ve çeşitli sponsorluklarla borç miktarını frenlemeye çalışsa da 2020’nin son ayına girilirken toplam borç yaklaşık 14 milyar liraya yükseldi.Bir başka deyişle kulüplerin borcu son 8 yılda yüzde 579 oranında artış gösterdi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin içinde bulunduğu mali krize dair yaptığı açıklamada, “Yüksek miktarlardaki borç, bu senenin olayı değil yılların birikimi.” ifadesini kullandı.Ekonomi Muhabirleri Derneği yöneticilerini kabulünde konuya dair görüşlerini dile getiren Özdemir, ''Süper Lig’deki takımlarımızın 4-5'inin dışında hepsinin borcu var. Bu borç, bir anda bu seviyeye ulaşmadı her yıl katlanarak bu hale geldi. Pandemi ve döviz kurundaki artışın da bunda etkisi var.'' dedi.Kulüplerin devasa borç yükü, 10,4 milyar liralık İçişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçesinden daha fazla meblağa sahip.Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un 14 milyar liraya varan borcu, İçişleri Bakanlığı haricinde 6 bakanlığın bütçesinden de daha fazla.