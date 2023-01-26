Doğuda zorlu randevu

Aksa 1. Lig’de hedefleri süper lig olan 3 ve 4. sırada yer alan iki doğu bölgesi takımı Pera Gençler Birliği ile Yeniboğaziçi takımları ikinci devrenin ilk haftasında Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Stadı’nda kozlarını paylaşacaklar

Aksa 1. Lig’de ikinci devre bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin süper lig hedefi olan iki doğu bölgesi takımı ikinci devrenin ilk haftasında yine kozlarını paylaşacaklar.

Ligin ilk devresini 30 puanla 3. sırada tamamlayan Pera Gençler Birliği ile 29 puanla 4. sırada tamamlayan Yeniboğaziçi Cumartesi günü Yeniboğaziçi Mehmet Ergün Stadı’nda karşılaşacaklar.

2022-23 futbol sezonunun ilk haftasında İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

GENÇLER BİRLİĞİ 2. DEVREYE MORALLİ BAŞLADI

Pera Gençler Birliği takımı 2. Devre maçları öncesinde geçtiğimiz hafta oynadığı Kıbrıs Kupası ilk tur maçında Çetinkaya’yı mağlup ederek ikinci devre öncesinde moral depoladı.

YENİBOĞAZİÇİ EVİNDE 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Yeniboğaziçi bu sezon evinde oynadığı 8 maçın son 7 tanesinde mağlup olmadı. Yeniboğaziçi takımı bu sezonun başında evinde oynadığı ilk maç olan Binatlı maçını 2-0 kaybetmesine karşın daha sonra oynadığı evindeki 7 maçta hiç mağlup olmadı.

