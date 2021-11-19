Doğruyol: Hedefimiz şampiyonluk

Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Lig’in Batı bölgesi temsilcisi Lefke’de görevinden ayrılan teknik direktör Toygar Davulcu’nun yerine yeni teknik direktör Cenk Berkalp olmuştu.
Lefke Başkanı Adnan Doğruyol el sıkıştığı Cenk Berkalp’ın göreve gelmesiyle ilgili yaptığı açıklamada “Yönetim kurulu olarak teknik direktörlük için Cenk Berkalp’te karar kıldık.Lefke olarak hedefimiz elbette şampiyonluktur. Ayrıca Lefkebüyük takımdır. Bunu da göstermeye devam edeceğiz.”
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