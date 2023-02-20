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Doğancı transferde düğmeye bastı

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BTM 2. Ligin batı bölgesi takımlarından Doğancı, Zümrütköy’den Besim Aykanat’ı bonservisli olarak transfer ederek kadroya ilk takviye yapıldı

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Doğancı transferde düğmeye bastı
Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde mücadele edecek olan batı bölgesinin köklü kulüplerinde Doğancı yeni sezon öncesinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Doğancı Spor Kulübü başkanı Cemal Tabak yönetimi, iş insanı Yüksel Alpcan ile yapılan güçlü sponsorluk anlaşmasının ardından takımın mevcut kadrosuna yapılacak takviyeler için transfer çalışmalarında düğmeye bastı.
Bu sezon ligde başarılı olmak için mücadele edecek olan Doğancı, Zümrütköy’den Besim Aykanat’ı bonservisli olarak transfer ederek kadroya ilk takviye yapıldı.
Doğancı Spor Kulübü başkanı Cemal Tabak, yöneticilerden Ozan Tabak, Onur Tümtürk yönetiminde Besim Aykanat attığı imza ile resmen Doğancı’ya transfer oldu. Doğancı Spor Kulübü yönetimi görüşmekte olduğu bazı futbolcular ile kısa sürede anlaşmaya varacaklarını ve önümüzdeki günlerde isimleri açıklayacakları belirtildi.
 
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