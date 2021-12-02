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Doğancı, Toni ile bileniyor

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Doğancı, Toni ile bileniyor
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Niyazi ERGÜLEN
İktisat Bankası BTM Birinci Lig ekiplerinden Doğancı yeni sezona Aytun Gazi Toni nezaretinde hazırlanıyor.
Geçmişte Doğancı ile şampiyonluk yaşamış olan Aytun Gazi Toni, 23 Aralık’ta başlayacak sezonda takımı yeniden Birinci Lige taşımayı hedefleyecek. Aytun Gazi Toni yönetimindeki Doğancı ilk maçında Emek Stadında, Ozanköy’ü konuk edecek.
 
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