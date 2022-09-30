Doğan’a iki Dum Dum kurşunu

Aksa Süper Ligin 2. Haftasının açılış maçında Yonpaş Dumlupınar konuk olduğu Doğan Türk Birliği’nin Hikmet ve Weston’un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alırken, Doğan Türk Birliği puanla tanışamadı

Stad: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı,Engin Akkagün, Berk Bağrıkara

Doğan Türk Birliği: Ozan, Ahmet Sönmez, Salih, Emin, Farouk Dadze(Hamit), Mustafa(Ali Akbulut), Aydın, Halil Turan, Arda(Güvenç), Ali(Doğukan), Billy

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, İsmail, Necati(Rifat), Tahsin(Olamideji), Olcay, Emre, Mert(Hikmet), Berke,Osman(Mehmet), İbrahim(Berk), Weston.

Goller: Dk 59 Hikmet ve Dk.90+3 Weston





Özgür GÖKSEL

Aksa Süper Lig’de ikinci haftanın açılış maçında Doğan Türk Birliği ile Yonpaş Dumlupınar Girne karşı karşıya geldiler. Konuk Dumlupınar’ın ikinci devrede bulduğu iki golle 2-0 galip ayrıldığı karşılaşma sonunda Dumlupınar puanını 4 yaparken, Doğan Türk Birliği puanla tanışamadı.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Emre Öztaşlı’nın yaptığı maçın ilk devresi golsüz tamamlandı.

Her iki takımın da gol pozisyonu yaratmakta zorlandığı ilk devrede Doğan Türk Birliği özellikle Salih Güvensoy’un sol kanattan taşıdığı toplarla rakibine oranla daha etkili oldu. Ancak ev sahibi gol üretemedi.

Dumlupınar, Rifat ve Hikmet’in ikinci devrede oyuna alınmasıyla Doğan Türk Birliği’ne karşı üstünlüğü ele geçirdi.

Dk.59 Dumlupınar atağında Rifat’ın soldan ortasında Hikmet Çelikel 6 pastan kafayla Attığı golle takımını öne geçirdi. 1 – 0

Uzatmalarda 90+3’te Berk’in kaleci Ozan’dan seken şutunu tamamlayan Weston skoru 2 – 0 yaparak maçı bitirdi.

Dumlupınar 2 – 0’lık galibiyetle ilk 3 puanını alırken, Doğan Türk Birliği 2. maçını da gol atamadan puansız tamamladı.





