Doğan skoru koruyamadı

Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği arasında oynanan Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Doğan Türk Birliği 2 -0 öne geçmesine karşın skoru koruyamayınca karşılaşma 2-2 tamamlandı

Stat: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Serkan Özdenkci, Cenk A. Özfuttu

Türk Ocağı: Hüseyin, Bilal, İlker Tek Ertaç Taşkıran, İlker, Doğukan, OusmanSillah, İbrahim Köse, Yunus, Ömer, Remzi.

Doğan T. Birliği: Ozan, Emin, Aydın (Dk.81 Ali), Yusuf, Salih, Mustafa, Tansel, Doğukan, Arda Eren Metin, Billy Michael (Dk.23 Halil), FaroukDadzie(Dk.81 Ahmet)(Dk.87 Hamit)

Goller: Dk.48 İbrahim Köse, Dk.70 Arda Eren Metin (KK) (Türk Ocağı) – Dk.5 Billy Michael, Dk.13 Salih Güvensoy (DTB)



Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği Girne, Mete Adanır Stadı’nda karşılaştı.

Ülkenin en önemli derbileri arasında gösterilen ve ‘Leymosun Derbisi’ olarak nitelendirilen karşılaşma oldukça keyifli geçti.

Ligde istediği çıkışı yakalayamayarak hedefini kupa olarak belirleyen Doğan Türk Birliği ilk yarıda yakaladığı 2-0’lık üstünlüğü koruyamazken Türk Ocağı ikinci yarıda bulduğu gollerle maçın 2-2 tamamlanmasını sağladı.

5. dakikada ani gelişen Doğan Türk Birliği atağında BillyMichael’in golü ile skor 0-1 oldu.

13. dakikada Doğan T. Birliğinin kazandığı serbest vuruşta Salih Güvensoy’un güzel serbest vuruş golü sarı lacivertliler skoru 2-0 yaptı. Bu skor ayni zamanda ilk yarının da skoru oldu.

İkinci yarıya Türk Ocağı hızlı başlayarak 48. dakikada İbrahim Köse ile skoru 2-1 yaptı.

70. dakikada Türk Ocağı’nın kullandığı serbest atışta Doğan futbolcusu Arda Metin’in ters vuruşunda kendi kalesine attığı golle skor 2-2 oldu.

Maçın geriye kalan dakikalarından iki ekip pozisyonlar bulsa da gole çeviremedi ve mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçları 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak.

