banner583
banner753
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
62 0
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
69 0
 
Hamile ablasının kafasını kesip selfie çekti
Hamile ablasının kafasını kesip selfie çekti
1.4B 0
En yeni Avrupalı: 2022 Mazda2
En yeni Avrupalı: 2022 Mazda2
15 0
Kentin göbeğinde bubi tuzağı gibi kazık
Kentin göbeğinde bubi tuzağı gibi kazık
28 0
YDÜ zirveye yerleşti: 80-56
YDÜ zirveye yerleşti: 80-56
6 0
Kediler bile artık ciğer yiyemeyecek
Kediler bile artık ciğer yiyemeyecek
58 0
banner661
banner726

Doğan ölüp ölüp dirildi

banner476

Doğan Türk Birliği, korona virüs vakalarından dolayı 7 ilk 11 oyuncusundan yoksun çıktığı Binatlı maçında kaleci Umut’u geçmekte zorlandı. Adeta ölüp ölüp dirilen Doğan Türk Birliği, Tansel’in uzatmalardaki golüyle 3 puanı aldı. Binatlı ise Umut ve Kone ile direndiği maçı kaybederek tehlikeli bölgede kaldı

banner714
Doğan ölüp ölüp dirildi
banner721
Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Çelik, Burak Mandıralı
DTB: Dursun Cem, Ahmet Sönmez, Halil Turan, Tansel, Aydın (Dk.77 Mahmut), Sercan, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Doğukan (Dk.72 Bayram), Farouk, Kaan (Dk.90 Arda Metin)
Binatlı: Umutcan, Ayhan, Cenkay (Dk.85 Arda Ünalan), Berkem, Mehmet Neşe (Dk.70 İbrahim Baflı), Ali Özbahar, Kone, Hasan Ağaç (Dk.85 Süleyman), Darbaz (Dk.58 Nevzat), Mustafa Süzgen, Nazım (Dk.46 Hüseyin Tomak)
Goller: 1.Dk Kaan, 90+3.Dk Tansel (DTB)-17.Dk Kone (Binatlı)
 
AKSA Süper Lig'de Doğan Türk Birliği kendi evinde Binatlı'yı konuk etti. Mete Adanır Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Doğan Türk Birliği oldu. Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Kaan Borova ve Tansel kaydederken, Binatlı'da Ismael Kone'nin golü takımına puan kazandırmadı.
1.Dk:  DTB atağında Doğukan’ın pasıyla topla buluşan Kaan’ın şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti.  DTB 1-0 Binatlı
16.Dk:  Binatlı’da kullanılan köşe atışında Kone kafa vuruşunu yaptı. DTB kalecisi Cem ilk anda bu topu kontrol etse de elinden kaçırdı ve elinden kaçırdığı top filelere gitti. DTB 1-1 Binatlı
90+3.Dk:  DTB atağında uzun gönderilen topa sahip olan Tansel’in vuruşunda top filelere gitti.  DTB 2-1 Binatlı
Bu sonuçla Doğan Türk Birliği takımı puanını 24'e yükseltirken, Binatlı 8 puanda kaldı. Ligin 14.haftasında Doğan Türk Birliği ezeli rakibi Türk Ocağı Limasol ile karşılaşırken, Binatlı da kendi evinde Gönyeli'yi konuk edecek.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.