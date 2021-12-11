Doğan ölüp ölüp dirildi

Doğan Türk Birliği, korona virüs vakalarından dolayı 7 ilk 11 oyuncusundan yoksun çıktığı Binatlı maçında kaleci Umut’u geçmekte zorlandı. Adeta ölüp ölüp dirilen Doğan Türk Birliği, Tansel’in uzatmalardaki golüyle 3 puanı aldı. Binatlı ise Umut ve Kone ile direndiği maçı kaybederek tehlikeli bölgede kaldı



Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Çelik, Burak Mandıralı

DTB: Dursun Cem, Ahmet Sönmez, Halil Turan, Tansel, Aydın (Dk.77 Mahmut), Sercan, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Doğukan (Dk.72 Bayram), Farouk, Kaan (Dk.90 Arda Metin)

Binatlı: Umutcan, Ayhan, Cenkay (Dk.85 Arda Ünalan), Berkem, Mehmet Neşe (Dk.70 İbrahim Baflı), Ali Özbahar, Kone, Hasan Ağaç (Dk.85 Süleyman), Darbaz (Dk.58 Nevzat), Mustafa Süzgen, Nazım (Dk.46 Hüseyin Tomak)

Goller: 1.Dk Kaan, 90+3.Dk Tansel (DTB)-17.Dk Kone (Binatlı)



AKSA Süper Lig'de Doğan Türk Birliği kendi evinde

1.Dk: DTB atağında Doğukan’ın pasıyla topla buluşan Kaan’ın şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. DTB 1-0 Binatlı

16.Dk: Binatlı’da kullanılan köşe atışında Kone kafa vuruşunu yaptı. DTB kalecisi Cem ilk anda bu topu kontrol etse de elinden kaçırdı ve elinden kaçırdığı top filelere gitti. DTB 1-1 Binatlı

90+3.Dk: DTB atağında uzun gönderilen topa sahip olan Tansel’in vuruşunda top filelere gitti. DTB 2-1 Binatlı

Bu sonuçla Doğan Türk Birliği takımı puanını 24'e yükseltirken, Binatlı 8 puanda kaldı. Ligin 14.haftasında Doğan Türk Birliği ezeli rakibi Türk Ocağı Limasol ile karşılaşırken, Binatlı da kendi evinde Gönyeli'yi konuk edecek.



Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır StadıHakemler: Turgay Misk, Mehmet Çelik, Burak MandıralıDTB: Dursun Cem, Ahmet Sönmez, Halil Turan, Tansel, Aydın (Dk.77 Mahmut), Sercan, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Doğukan (Dk.72 Bayram), Farouk, Kaan (Dk.90 Arda Metin)Binatlı: Umutcan, Ayhan, Cenkay (Dk.85 Arda Ünalan), Berkem, Mehmet Neşe (Dk.70 İbrahim Baflı), Ali Özbahar, Kone, Hasan Ağaç (Dk.85 Süleyman), Darbaz (Dk.58 Nevzat), Mustafa Süzgen, Nazım (Dk.46 Hüseyin Tomak)Goller: 1.Dk Kaan, 90+3.Dk Tansel (DTB)-17.Dk Kone (Binatlı)AKSA Süper Lig'de Doğan Türk Birliği kendi evinde Binatlı 'yı konuk etti. Mete Adanır Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Doğan Türk Birliği oldu. Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Kaan Borova ve Tansel kaydederken, Binatlı'da Ismael Kone'nin golü takımına puan kazandırmadı.1.Dk: DTB atağında Doğukan’ın pasıyla topla buluşan Kaan’ın şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. DTB 1-0 Binatlı16.Dk: Binatlı’da kullanılan köşe atışında Kone kafa vuruşunu yaptı. DTB kalecisi Cem ilk anda bu topu kontrol etse de elinden kaçırdı ve elinden kaçırdığı top filelere gitti. DTB 1-1 Binatlı90+3.Dk: DTB atağında uzun gönderilen topa sahip olan Tansel’in vuruşunda top filelere gitti. DTB 2-1 BinatlıBu sonuçla Doğan Türk Birliği takımı puanını 24'e yükseltirken, Binatlı 8 puanda kaldı. Ligin 14.haftasında Doğan Türk Birliği ezeli rakibi Türk Ocağı Limasol ile karşılaşırken, Binatlı da kendi evinde Gönyeli'yi konuk edecek.