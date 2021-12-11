Doğan ölüp ölüp dirildi

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Çelik, Burak Mandıralı
DTB: Dursun Cem, Ahmet Sönmez, Halil Turan, Tansel, Aydın (Dk.77 Mahmut), Sercan, Ali Akbulut, Ali Savaşan, Doğukan (Dk.72 Bayram), Farouk, Kaan (Dk.90 Arda Metin)
Binatlı: Umutcan, Ayhan, Cenkay (Dk.85 Arda Ünalan), Berkem, Mehmet Neşe (Dk.70 İbrahim Baflı), Ali Özbahar, Kone, Hasan Ağaç (Dk.85 Süleyman), Darbaz (Dk.58 Nevzat), Mustafa Süzgen, Nazım (Dk.46 Hüseyin Tomak)
Goller: 1.Dk Kaan, 90+3.Dk Tansel (DTB)-17.Dk Kone (Binatlı)
AKSA Süper Lig'de Doğan Türk Birliği kendi evinde Binatlı'yı konuk etti. Mete Adanır Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Doğan Türk Birliği oldu. Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Kaan Borova ve Tansel kaydederken, Binatlı'da Ismael Kone'nin golü takımına puan kazandırmadı.
1.Dk: DTB atağında Doğukan’ın pasıyla topla buluşan Kaan’ın şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. DTB 1-0 Binatlı
16.Dk: Binatlı’da kullanılan köşe atışında Kone kafa vuruşunu yaptı. DTB kalecisi Cem ilk anda bu topu kontrol etse de elinden kaçırdı ve elinden kaçırdığı top filelere gitti. DTB 1-1 Binatlı
90+3.Dk: DTB atağında uzun gönderilen topa sahip olan Tansel’in vuruşunda top filelere gitti. DTB 2-1 Binatlı
Bu sonuçla Doğan Türk Birliği takımı puanını 24'e yükseltirken, Binatlı 8 puanda kaldı. Ligin 14.haftasında Doğan Türk Birliği ezeli rakibi Türk Ocağı Limasol ile karşılaşırken, Binatlı da kendi evinde Gönyeli'yi konuk edecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.