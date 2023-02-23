Doğan, Kartal'ı evinde avladı

Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur son karşılaşmasında rakibi Yenicami’yi 4-2 mağlup etmeyi başaran Doğan Türk Birliği son çeyrek finalist olarak adını bir üst tura yazdırdı

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşici, Serkan Özdenkci

YENİCAMİ: Ercan Samancıoğlu, Mehmet Göktaş, Emirhan Çil, Yakup Şen, Cenker Yazar, BadaraNabySylla, Mehmet Çavuş (Dk.66 Asrın), Koray Hasan Özteknik, BerkemKorbay (Dk.54 Fikret), Kaan Erdoğan, Ali Bayır

DOĞAN T. BİRLİĞİ: Ozan Moroğlu, Ahmet Sönmez, Yusuf Kondoz, Salih Güvensoy, Mustafa Kemal Atlar, Selim Saygı (Dk.74 Ali Savaşan), Tansel Ekingen, Aydın Aygın (Dk.90 Arda Eren Metin), Doğukan Demirman, Billy Michael, FaroukDadzie (Dk.56 Halil Turan)

GOLLER: Dk.40 Yakup Şen, Dk.49 Cenker Yazar (Yenicami) – Dk.8 Selim Saygı, Dk.14 ve 41 Billy Michael, Dk.89 Halil Turan (DTB)



Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur son karşılaşması olan Yenicami – Doğan Türk Birliği mücadelesinin galibi Doğan Türk Birliği oldu.

Rakibi Yenicami’yi 4-2 mağlup etmeyi başaran Doğan Türk Birliği son çeyrek finalist olarak adını bir üst tura yazdırdı.

Yenicami ile Doğan Türk Birliği, Northernland Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi.

8. dakikada Doğan Türk Birliği BillyMichael’inasistinde, geçtiğimiz sezon Yenicami’de kiralık olarak forma giyen Selim Saygı’nın golüyle 1-0 öne geçti.

14. dakikada ilk golün asistini yapan Billy Michael, kaleci Ercan’ı da geçerek dar açıdan topu ağlara gönderdi ve takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. 0 – 2

40. dakikada Yenicami atağında sol kanattan yapılan ortada Yakup Şen’in kafa golü farkı bire indirdi. 1 – 2

41. dakikada Doğan Türk Birliği’nde sahneye yine Billy Michael çıkarak golünü attı ve ilk yarının 3-1 takımı lehine tamamlanmasını sağladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Yenicami oldu.

49. Dakikada Yenicami atağında Doğan ceza sahasına ortalanan topa bu kez Cenker Yazar kafa ile vurarak skoru 3-2 yaptı.

Bu dakikadan sonra Yenicami uzun süre rakip kalede baskı kursa da skor üretemedi.

Dk. 89 Doğan Türk Birliği’nde oyuna sonradan dahil olan Halil Turan, savunmadan kazandığı topta kaleci Ercan’ı da geçerek topu filelere gönderdi ve maçın skorunu 4-2 olarak tayin etti.



