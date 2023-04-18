Doğan, kaplanı avladı

Doğan Türk Birliği, Alsancak Yeşilova deplasmanından galibiyetle dönerek lig üçüncülüğü iddiasını sürdürdü. Çıkışı sona eren Alsancak Yeşilova ise rahat konumunu korudu

Stadyum:Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Sertan Alkın, Emir Turalı

MeritA. Yeşilova: Kemal Molla, Billy Osman, Mejdi, Memduh, Fidelis, Cemal(Mehmet Kum), Eyyüp, Gökhan, Güvenç(Selçuk), Mehmet Fatih(Yasin), Mustafa Vardi

Doğan Türk B: Ozan, Ahmet Sönmez, Yusuf, Salih Güvensoy(Emin), Mustafa Atlar, Selim(Tansel), Doğukan(aydın), Ali Savaşan, Billy, Farouk(Halil), Hamit(Arda)

Goller: 90.Dk (P) Mejdi (Yeşilova)- 26.Dk Farouk, 30.Dk Billy (DTB)



AKSA Süper Ligin 27. Haftasında 2 Girne ekibinin mücadelesinde Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği’ni konu etti. Doğan Türk Birliği maça daha etkili başlarken, ilk devreyi Farouk ve Billy’nin golleriyle 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede 2 – 0’ın rahatlığı ve sıcağın da etkisiyle temposunu düşüren Doğan Türk Birliği uzun süre skoru korudu. Maçın son anlarında Alsancak Yeşilova’dan Mejdi’nin penaltı golü skoru belirledi. 1 – 2 Doğan Türk Birliği, 2 – 1’lik galibiyetle 48 puana yükselirken, Alsancak Yeşilova 33 puanda kaldı.



(Foto: Özgür Göksel)