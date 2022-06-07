Doğan ilk teklifi Turan Altay’a yaptı

Girne’nin sarı-lacivertli ekibi Doğan Türk Birliği’nde teknik direktör Caner Oshan’ın sürpriz şekilde görevden ayrılması üzerine yönetim takımın yeni teknik adamını belirlemek için kolları sıvadı.

Turan Altay isminin Doğan Türk Birliği’nde ağırlık kazandığı öğrenildi. Başarılı teknik adam Turan Altay Doğan Türk Birliği yönetimi ile bir ön görüşme gerçekleştirdiklerini ancak durumun birkaç gün içinde netlik kazanacağını söyledi.

