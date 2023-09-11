Doğan ile GG, Topaloğlu anısına oynayacak

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Attila Topaloğlu Anı Kupası 13 Eylül Çarşamba gecesi Doğan Türk Birliği ile ChinaBazaar Gençlik Gücü takımları arasında 23.kez oynanıyor

Futbola gerek hakemliği gerekse MHK Başkanlığı ve hakem eğitmeni olarak büyük iz bırakan merhum Attila Topaloğlu anı maçı lig öncesi en önemli sınavlardan biri olarak görülen karşılaşmada Doğan Türk Birliği ile ChinaBazaar Gençlik Gücü takımları arasında oynanacak.

Ülke sporuna birçok dalda büyük hizmetler veren Merhum Attila Topaloğlu için her yıl geleneksel olarak düzenlenen anı maçı 13 Eylül Çarşamba gecesi saat 19.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak.

Doğan Türk Birliği ile ChinaBazaar Gençlik Gücü lig öncesi son ciddi sınavlarını Atilla Topaloğlu anı maçında verecek.

Her iki takım da yaptığı önemli transferlerle lig öncesi merak edilirken bu karşılaşmada taraftarlarının önüne çıkacaklar.



