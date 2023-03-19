Doğan, Girne’ye mutlu döndü

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadyumu
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, İbrahim Katmer, Serdar Gürpınar
Göçmenköy: Yusuf, Cemal, Amadou, Samet(DK 71 Bekir), Reşit, Bayram(DK 85 Mustafa Gezer), Burak, Mahmut, Mustafa(DK 65 Arda), Malik, Gökhan.
Doğan Türk Birliği: Ozan, Salih, Emin, Yusuf, Ali, Hamit(DK 64 Farouk), Halil(DK 84 Ahmet Sönmez), Selim(DK 65 Doğukan), Arda Eren(DK 88 Muhammet), Tansel(DK 87 Kutluhan), Mustafa Kemal.
Goller: Dk .90+2 Mustafa Gezer(Göçmenköy). Dk. 81 Emin, Dk. 83 Arda Eren(Doğan Türk Birliği)
AKSA Süper ligin 21. haftasında Doğan Türk Birliği deplasmanda Göçmenköy’ü mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
35.DK: Doğan Türk Birliği atağında Selim’in vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
46.DK: Göçmenköy kontra atağında önce Bayram ardından ise Samet’in vuruşlarını kaleci Ozan önledi.
71.DK: Doğan Türk Birliği’nin kalabalık adamla gelişen atağında Göçmenköy ceza alanı içerisinde Arda’nın dönerek vuruşunda top yandan auta gitti.
76.DK: Göçmenköy atağında Reşit’in ceza alanı dışından vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
78.DK: Sağ kanattan gelişen Göçmenköy kontra atağında Amadou’nun pasında ceza alanı içerisinde Bekir müsait durumda topu üstten dışarı attı.
81.DK: Doğan Türk Birliği atağında Emin röveşata vuruşla takımını öne geçirdi.0-1
83.DK: Sol kanattan gelişen bir başka Doğan Türk Birliği atağında yapılan ortada Arda Eren farkı ikiye çıkardı.0-2
90+2.DK: Göçmenköy kontra atağında Mustafa Gezer rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına girer girmez vuruşunda top filelere gitti.1-2
(Fotoğraf: Özgür Göksel)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.