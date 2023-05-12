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Doğan, Devecioğlu ve ekibine emanet

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Doğan, Devecioğlu ve ekibine emanet
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İbrahim DALOĞLU
AKSA Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği’nin yeni teknik heyeti belirlendi. DTB Başkanı Bayar Piskobulu ve yönetim kurulu ile bir araya gelen teknik direktör Sedat Devecioğluve ekibi anlaşmaya vardı. Doğan Türk Birliği’nin yeni teknik direktörü Sedat Devecioğlu olurken, yardımcı antrenör olarak Erdoğan Emiroğulları görev yapacak. Kaleci antrenörünün Mustafa Daĝman’ın olacağı teknik heyette, Gözde Acaray da sporcu psikoloğu olarak görev yapacak.
Konuyla ilgili resmi açıklama Doğan Türk Birliği sosyal medya hesabından şu şekilde yapıldı:
“Yönetim kurulumuz Sayın Sedat Devecioğlu ve ekibi ( Erdoğan Emiroğulları Mustafa Dağman Gözde Acaray ) ile anlaşmıştır.
Camiamıza hayırlı olsun”
 
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