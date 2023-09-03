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Doğan, Değirmenlik’i son anlarda devirdi

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Doğan, Değirmenlik’i son anlarda devirdi
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2023-2024 Sezonu hazırlıkları devam ederken bu gün Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda 1.lig ekibi Miracle Değirmenlik ile Süper lig temsilcisi Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı son anlarda bulduğu golle kazanan Doğan Türk birliği oldu. Karşılaşmadaki golleri Miracle Değirmenliğin golcüsü Kasım Tağman kaydederken konuk ekip Doğan Türk Birliğinin gollerini ise Kenan Oshan ve Mustafa Kemal Atlar kaydetti.
 
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