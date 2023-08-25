Dino Peter, yeniden Garga oldu

Son şampiyon Mağusa Türk Gücü’nün 2023 – 2024 sezonu için yeniden kadrosuna kattığı Dino Peter resmi imzayı attı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı atan Dino Peter, sarı yeşillilerin yeni sezondaki en önemli kozlarından olacak. Bir süre önce adaya gelen hücum oyuncusu, takımla antrenmanlara çıkıyordu.

