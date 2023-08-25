Dino Peter, yeniden Garga oldu

Son şampiyon Mağusa Türk Gücü’nün 2023 – 2024 sezonu için yeniden kadrosuna kattığı Dino Peter resmi imzayı attı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzayı atan Dino Peter, sarı yeşillilerin yeni sezondaki en önemli kozlarından olacak. Bir süre önce adaya gelen hücum oyuncusu, takımla antrenmanlara çıkıyordu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.