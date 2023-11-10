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Dikmen'den savunmaya sağlam transfer

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Dikmen'den savunmaya sağlam transfer
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Digitürk BTM 1. Lig Batı Grubu takımlarından Dikmen kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Mustafa HacıaliYılmazköy'de geçiren savunma oyuncusu Enes İbrahim Keser, yeni sezonda Dikmen'in başarısı için ter dökecek.
Enes'in bonservisi Doğan Türk Birliği'nde bulunuyor
 
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