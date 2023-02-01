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Dikmen, Demirhan’ı liderlikten etti

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Dikmen, Demirhan’ı liderlikten etti
İktisatbank BTM 1. Lig’de 14-15 Ocak tarihlerinde oynanması gereken ancak yağışlar nedeniyle ertelenen 6. Hafta maçlarından biri olan Beyaz Grup’taki Seren Süt Dikmen – Miracle Demirhan mücadelesinin galibi ev sahibi Dikmen oldu.
Orta hakemliğini İsmail Ercan’ın yaptığı, Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oldukça zorlu saha şartlarında oynanan karşılaşmada Dikmen takımı Hakan Eminoğlu’nun ilk devrede attığı 2 gol ve ikinci devrede ise Özder’in attığı golle rakibi Demirhan’ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonucun ardından Dikmen puanını 14 yaparken, haftaya lider giren Demirhan aldığı mağlubiyet ve takipçisi Ozanköy’ün galip gelmesiyle liderlik koltuğunu Ozanköy’e kaptırdı.
 
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