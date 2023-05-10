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Devecioğlu, Doğan Türk Birliği yolunda

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Adı Doğan Türk Birliği ile anılan, Y.Dumlupınar teknik patronu Sedat Devecioğlu dün kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda veda eder gibi teşekkür etmesi sorasında gözler Doğan Türk Birliği kulübünün resmi açıklamasına çevrildi

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Devecioğlu, Doğan Türk Birliği yolunda
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Futbolda normal lig sezon tamamlanırken, play-off ve play-out maçları oynamayacak takımlar yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Takımlar transfer ve gelecek sezon için planlamaları yaparken, bir yandan futbolcu transferi bir yandan teknik adam görüşmeleri yapılıyor.
Süper Lig’de son hafta teknik direktör Turan Altay ile yolları ayıran Doğan Türk Birliği’nde konuşulan isimler arasında Sedat Devecioğlu ile Nazım Aktunç bulunuyordu.
Nazım Aktunç sezonun tamamlanması ile 3 yıldır görev yaptığı Mesarya’ya veda etmişti. Y.Dumlupınar teknik patronu Sedat Devecioğlu ise dün kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda veda eder gibi teşekkür etti.
Edinilen bilgiye göre Devecioğlu’nun Dumlupınar’dan ayrılması sonrası Doğan Türk Birliği kulübünün resmi açıklama yapacağı yönünde.
Ülke futbolumuzun takdir edilen teknik adamlarından ikisi olan Aktunç ve Devecioğlu’nun yeni sezonda hangi takımlardaki görev yapacağı merakla bekleniyor.
 
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