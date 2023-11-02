Dev maçın hakemi Zorbay Küçük

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi, bugün oynanacak tek maçla açılacak.
İki İstanbul ekibinin karşı karşıya geleceği müsabakada Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı maç saat 20.00'de başlayacak.
Öte yandan Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
Süper Lig’de 11. hafta hakemleri şu şekilde:
3 Kasım Cuma
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
4 Kasım Cumartesi
12.30 İstanbulspor - Pendikspor: Murat Erdoğan
15.00 Samsunspor - Hatayspor: Halil Umut Meler
18.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Zorbay Küçük
5 Kasım Pazar
12.30 Sivasspor - Adana Demirspor: Burak Pakkan
15.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
15.00 RAMS Başakşehir - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
18.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Kasım Pazartesi
19.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Kayserispor - CorendonAlanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
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