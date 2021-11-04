Dev maçın hakemi Özdamar

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

5 KASIM CUMA(TSİ)

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya

20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

6 KASIM CUMARTESİ(TSİ)

13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - MedipolBaşakşehir: Zorbay Küçük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

7 KASIM PAZAR(TSİ)

13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor - AtakaşHatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe - YukatelKayserispor: Cüneyt Çakır

