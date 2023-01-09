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Dev Derbi Galatasaray'ın

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray derbi maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü.

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Dev Derbi Galatasaray'ın

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ VE GOLLER

Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ve gollerine ilişkin detaylar şöyle;

9. dakikada sol kanatta Ferdi Kadıoğlu kat ederek, topu King'le buluşturdu. Bu oyuncunun sağa paralel gönderdiği topa Rossi, defansı çalımlayarak vurmak istedi. Top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

17. dakikada ceza sahası sağ çaprazına gönderilen top, defansın kafasından sekerek Rossi'nin önüne düştü. Topla giden Rossi, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sol ayağına alıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden auta çıktı.


28. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanattan Rashica'nın yerden yaptığı ortada penaltı noktasına yakın bölgede Barış Alper Yılmaz'ın uygun durumdayken yaptığı kötü vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.32. dakikada Mertens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Osayi-Samuel'in arka tarafa sektirdiği topu sağ çaprazda Oliveira kontrol etti. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.36. dakikada sol çaprazdan çalımla ceza sahasına giren Batshuayi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda topu kaleci Muslera dışarı çeldi.37. dakikada kullanılan kornerde Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Arao, şutunu çekti. Kaleci Muslera topa iki hamlede sahip oldu.45+7. dakikada Fenerbahçe'nin kornerinden sonra rakip ceza sahasına hızla geçen Galatasaray'da, sağ kenardan içe kat eden Rashica'nın çaprazdan sert vuruşunda, topu kaleci Altay çeldi.Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip 'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti.
 

İKİNCİ YARI

Mücadelenin ikinci yarısında baskılı başlayan Fenerbahçe kalesinde, 78. Dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle 2-0 geriye düştü.


10 dakika uzatma verilen mücadelede 90+10. dakikada Mauro İcardi sahneye çıkarak Galatasaray'ın 3. Golünü kaydetti ve derbi maçının kazananı 3-0'lık skorla Galatasaray oldu.
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ümit şeyhun - 4 saat önce
Lidere Selam Durun
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