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Derbinin hakemi Halil Umut Meler

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek

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Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.
 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

7 Ocak Cumartesi:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

8 Ocak Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler

9 Ocak Pazartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz

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