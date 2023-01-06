Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
7 Ocak Cumartesi:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
8 Ocak Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler
9 Ocak Pazartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz