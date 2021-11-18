Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta derbi heyecanı yaşanacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 21 Kasım Pazar günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İşte 13. haftanın maçları ve bu mücadeleleri yönetecek hakemler listesi:
20 Kasım Cumartesi
12.30 AtakaşHatayspor - Fraport-Tav Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
15.00 GZT Giresunspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
15.00 MedipolBaşakşehir - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
18.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy
21 Kasım Pazar
12.30 Kasımpaşa - VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus
15.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
15.00 Altay - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
18.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
22 Kasım Pazartesi
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
19.00 YukatelKayserispor - Göztepe: Zorbay Küçük
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