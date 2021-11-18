Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, 21 Kasım Pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta derbi heyecanı yaşanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 21 Kasım Pazar günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İşte 13. haftanın maçları ve bu mücadeleleri yönetecek hakemler listesi:

20 Kasım Cumartesi

12.30 AtakaşHatayspor - Fraport-Tav Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

15.00 GZT Giresunspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

15.00 MedipolBaşakşehir - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

18.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

21 Kasım Pazar

12.30 Kasımpaşa - VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus

15.00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

15.00 Altay - Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

18.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

22 Kasım Pazartesi

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

19.00 YukatelKayserispor - Göztepe: Zorbay Küçük

