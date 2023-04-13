Derbinin hakemi Bayarslan

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı, yarın oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-CorendonAlanyaspor ve Galatasaray-YukatelKayserispor maçlarıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
14 Nisan Cuma:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-CorendonAlanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray-YukatelKayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
15 Nisan Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-MedipolBaşakşehir: Mert Güzenge
16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16 Nisan Pazar:
16.00 BitexenGiresunspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.