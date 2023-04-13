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Derbinin hakemi Bayarslan

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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek

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Derbinin hakemi Bayarslan
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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı, yarın oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-CorendonAlanyaspor ve Galatasaray-YukatelKayserispor maçlarıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
14 Nisan Cuma:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-CorendonAlanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray-YukatelKayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
15 Nisan Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-MedipolBaşakşehir: Mert Güzenge
16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16 Nisan Pazar:
16.00 BitexenGiresunspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
 
 
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