Deplasman takımları iyi başladı

Oynanan maçlarda son şampiyon Mağusa Türk Gücü adeta kaldığı yerden devam etti. Sezonun ilk maçında rakibi Çetinkaya’yı 7-1 mağlup etti. Geçtiğimiz sezonu ikinci tamamlayan Cihangir de yine kazanarak sezona başladı.
Sezonun ilk haftasında 7 galibiyet alınırken 1 maç beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi takımları 3, deplasman takımları 4 galibiyet elde etti.Toplam 23 golün atıldığı haftada, gollerin 15 tanesi ev sahibi takımlardan gelirken, deplasman takımları 8 gol attı. Golsüz biten tek maç T. Ocağı-M. Karşıyaka maçı oldu. Yonpaş Dumlupınar, CB Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği ve Cihangir takımları deplasmanda galip gelen takımlar oldular. Çetinkaya, Lefke, K.Kaymaklı, Y.Boğaziçi, Pera L. G. Birliği, Alsancak Yeşilova ve Mesarya takımları ilk haftada puanla tanışamadılar. Lefke, Y. Boğaziçi, Mesarya, T. Ocağı ve M. Karşıyaka ise gol atamadılar.
Haftanın en erken golünü Mağusa Türk Gücü futbolcusu Dınopeter Jude Aıraodıon 1. dakikada attı.
Maçlarda toplam 40 sarı kart gösterilirken, 3 de kırmızı kart çıktı. En fazla sarı kart 9 sarı kartla Lefke- Y. Dumlupınar maçında gösterildi. Mesarya- Cihangir maçında ise 8 sarı kart çıktı. Alsancak Yeşilova ile Doğan Türk Birliği maçında 2 kırmızı kart gösterildi. M. Karşıyaka hafta adına kart görmeyen tek takım oldu. Alsancak Yeşilova’dan Cemal Yaşınses, Doğan Türk Birliği’nden, Dever Akeem Orgıll ve Mesarya takımından Mert Ateş kırmızı kart gören futbolcular oldular.
Sezonun ilk haftasında hakemler 3 kez de penaltı kararı verdiler. Mağusa Türk Gücü’nden Arif, Çetinkaya’dan Emmanuel Ernest ve CB G. Gücü takımından Hasan Kanlı penaltıları gole çevirdiler. Mağusa Türk Gücü takımından Şenol Şöför ve Dınopeter Jude Aıraodıon takımları adına 2’şer gol atarlarken, Yenicami’den Uzochukwu Chukwuma Ugwu da takımına 2 golle katkı yaptı. Atılan 23 golün 15 tanesi yerli, 8 tanesi yabancı futbolculardan geldi.
Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü
Sezonun ilk haftasında konuk ettiği Çetinkaya’yı adeta gol yağmuruna tutarak 7 -1 yenen Mağusa Türk Gücü bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu ortaya koydu
Haftanın Futbolcusu: İbrahim Çıdamlı (Göçmenköy)
Göçmenköy, konuk ettiği ligin yeni takımı Yeniboğaziçi’nin net bir skorla 3 – 0 mağlup ederken, bu galibiyette hem attığı gol hem de oyunuyla en büyük paya sahip olan İbrahim Çıdamlı haftanın futbolcusu olmayı hak etti
Haftanın Teknik Direktörü: Evren Bahtıkara(Y. Dumlupınar)
Yonpaş Dumlupınar takımının çiçeği burnundaki teknik direktörü Evren Bahtıkara kariyerine güzel bir başlangıç yaptı. Lefke gibi zor bir deplasmanda hem galibiyet aldı, hemde teknik direktörlük kariyerine galibiyetle başlamış oldu.
Haftanın Hakemi: Şakir Azizoğlu(Göçmenköy – Pera L. Gençler Birliği)
İlk haftanın önemli maçlarından olan Yenicami – Pera L. Gençler Birliği karşılaşmasını yöneten Şakir Azizoğlu, gerek verdiği penaltı kararındaki doğru kararla, gerekse maç içinde çaldığı doğru düdüklerle haftanın hakemi olmayı hak etti.
Haftanın Kare Ası:
İrfan Özbay(Lefke), Erhun Öztümer(MTG), Mert Güçlücan(Y. Dumlupınar), Abu Dumbuya(C. B. Gençlik Gücü)
Haftanın Onbiri:
İrfan (Lefke), Aykut(Dumlupınar), Necati(Gençlik Gücü), Mustafa(MTG), Koray(Yenicami), Berke (Y. Dumlupınar), Erhun(MTG), Hakan(Cihangir), İbrahim(Göçmenköy), Dino Peter (MTG), Ugwu(Yenicami)
AKSA Süper Lig 1. Hafta sonuçları
MağusaT.Gücü – Çetinkaya: 7 – 1
Lefke – Y.Dumlupınar: 0 – 1
Göçmenköy – Yeniboğaziçi : 3 – 0
K.Kaymaklı – ChinaB.G.Gücü:1 – 2
Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami – PeraL.G.Birliği: 3 – 1
A.Yeşilova – Doğan T.Birliği: 1 – 2
Mesarya – Cihangir: 0 – 1
Türk Ocağı – M.Karşıyaka: 0 – 0
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2.
|Göçmenköy İYSK
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|3.
|Yenicami AK
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|4.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|5.
|Doğan Türk Birliği
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|6.
|Cihangir GSK
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|8.
|Miracle Karşıyaka ASK
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|9.
|Türk Ocağı Limasol
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|10.
|Alsancak Yeşilova SK
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|11.
|Küçük Kaymaklı TSK
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|12.
|Lefke TSK
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|13.
|Mesarya SK
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|14.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|15.
|Yeniboğaziçi DSK
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|16.
|Çetinkaya TSK
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0