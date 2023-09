Dem’sCons. Çanakkale’den bir imza daha

Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’sCons. Çanakkale’de 1. transfer döneminin tamamlanmasına bir gün kala transfer ettiği oyunculara imzalar attırmaya devam ediyor. Yeni sezonda zirve mücadelesi verecek olan Dem’sCons. Çanakkale yapmış olduğu transferlerle dikkat çekerken, takım kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor.

MUSTAFA KIZLI (GEZER) YEŞİL BEYAZLILARDA

Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi, teknik direktör Ahmet Ogan’nın verdiği rapor doğrultusunda görüştüğü futbolcularla anlaşmaya varılarak renklerine bağlamaya devam ediyor. Anlaşmaya vardığı Mustafa Kızıl’ı (Gezer) da takım kadrosuna katarak önemli takviyeler yapmaya devam ediyor.

FUTBOL FEDERASYONU’NDA İMZA ATILDI

Göçmenköy ile anlaşılarak Mustafa Kızıl’ı (Gezer) kiralık olarak transfer eden Dem’sCons. Çanakkale’de başkan Süleyman Can, teknik direktör Ahmet Ogan’ın katılımıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imza atıldı. Gazimağusa’nın yeşil beyazlı takımı Dem’sCons. Çanakkale’da transfer çalışmalarında sona gelindi. 1. Ligde zirveyi hedefleyen Dem’sCons. Çanakkale başkanı Süleyman Can yönetimi, UvançRecaioğlu, Barın Bozak, AnıljanJorayev, Orhan Kalaycı, Sami Ergazi, Mehmet Yardımcı’yıMağusa Türk Gücü’nden, Sezer Sezer’i İncirli’den, Göçmenköy’den deneyimli eldiven Yusuf Yontar, Çayönü’nden Erol Adem, Mutluyaka’dan Özel Demiriz, son olarak da Göçmenköy’den Mustafa Kızıl’ı (Gezer) transfer ederek kadrosuna çok önemli isimler katarak güçlendirdi.