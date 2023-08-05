Dem’s Cons Çanakkale resmen sahaya indi

Mağusa Türk Gücü’nün antrenman sahası olan “Garga Arena” da resmi sezon açılış gerçekleştiren Dem’s Cons. Çanakkale A takım, A2 takımı, teknik kadrolar, başkan Süleyman Can, yönetim kurulu resmi sezon açılışa katıldı

Gazimağusa’nın 1.lig ekiplerinden Dem’s Cons. Çanakkale resmi sezon açılış gerçekleştirdi. Çanakkale Türk Spor Kulübü lokalinde toplanan Dem’s Cons. Çanakkale A ve A2 takımları daha sonra Mağusa Türk Gücü’nün antrenman sahası olan “Garga Arena” da 2023-2024 futbol sezon resme açarak çalışmalarına hız verdi.

Sezon Açılışı

Yeni sezon 1.hazırlık dönemi çalışmalarına 17 Temmuz’da teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde başlayan ve aralıksız olarak yoğun bir şekilde sürdüren yeşil beyazlı ekip Dem’s Cons. Çanakkale, “Garga Arena” stadında gerçekleştirdiği resmi sezon açılışında başkan Süleyman Can ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ahmet Ogan, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman ile birlikte 24 futbolcu yer aldı. Sezon öncesi yaptığı transferler Orhan Kalaycı, Sami Ergazi, Uvanç Recaioğlu, Mehmet Yardımcı, İsmet Özalp, Barın Bozak, Anıljan Jorayev, Sezer Sezer, Erol Adem, Türkiye’den getirilen Onur Pekkaya açılışta yer alırken, izinli olan Eren Kandemir, asker olan Faruk Akkuş, Mustafa Gök, Türkiye’de bulunan kaleci Yusuf Yontar katılmadı.



A ve A2 Takımları Sahada

Gazimağusa’nın köklü Kulüplerinden Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimin katılımıyla 2023-2024 futbol sezon açılışıyla yeni sezon 1.hazırlık dönemi çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren yeşil beyazlı ekibi Dem’s Cons. Çanakkale A takımı teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde, A2 genç takım antrenör Oğuzhan Çil yönetiminde açılış sonrasında ısınma, koordinasyon ve kısa bir çalışma ile günü tamamladı. Açılış sonrasında Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi Dem’s Cons. Çanakkale A ve A2 takımlarına mangal partisi düzenledi.

Zirve Hedefleniyor

Dem’s Cons. Çanakkale’de başkan Süleyman Can yönetimi yeni sezon öncesinde mevcut kadroya yapmış olduğu önemli transferlerle ligde zirveye oynayabilecek kadro kurularak, zirve hedefiyle çalışmalar yoğun ve titiz bir şekilde sürdürülüyor.