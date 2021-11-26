Değirmenlik’te zorlu randevu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Birinci Ligin 11. haftasının maçlarını programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

AKSA Birinci Ligin 11. haftanın zorlu maçında 28 Kasım Pazar, Saat 14:00’teSadık Cemil Stadında oynanacak olan zorlu Miracle Değirmenlik – Çetinkaya maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

11. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

27 Kasım Cumartesi, Saat 14:00

Esentepe – İncirli, Erdal Barut Stadı, Şakir Azizoğlu

Yeniboğaziçi – Maraş, Stadı, Hakan Ünal

Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği, Emek Stadı, Hüseyin Özkan

Çanakkale – Görneç, Muharrem DöveçStadı,Hüseyin Eyyüpler

ChinaBazaar GG – Mormenekşe, Atatürk Stadı, Hakan Muhtaroğlu

28 Kasım Pazar, Saat 14:00

Miracle Değirmenlik – Çetinkaya, Sadık Cemil Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Karşıyaka – Yalova, Ergin Şahdur Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Dörtyol – Düzkaya, AdemNural Stadı, Mustafa Öztugay

