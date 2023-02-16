Değirmenlik, yeni sezonda 1. Lig’den devam edecek

KTFF yönetim kurulu MiracleDeğirmenlik’in 2023-24 sezonu öncesi KTFF’ye yapacağı lig başvurusunun onaylanması halinde faaliyetlerine AKSA 1. Lig’den devam edebileceğini duyurdu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu toplanarak karar aldı.

Yönetim Kurulu, 2022-23 sezonu tescili iptal edilen ve lig dışı bırakılan MiracleDeğirmenlik’in 2023-24 sezonu öncesi KTFF’ye yapacağı lig başvurusunun onaylanması halinde faaliyetlerine AKSA 1. Lig’den devam edebileceğine karar verdi.

Alınan karar şöyle;

AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 14, 15, 16. Ve 17. hafta maçlarının (18254 nolu AKSA 1. Lig maçı, 18271 nolu AKSA A2 Süper Lig maçı, 18286 ve 18289 maç numaralı AKSA A2 1. Lig maçları hariç) tescil edilmesi konusu, ASBUZU U-16 Liginin 4., 5. Ve 6. hafta maçlarının (18310 ve 18309 nolu ASBUZU U-16 maçları hariç) tescil edilmesine;

Ülkemizde yapılacak 2023 CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonun iptal edilmesine;

19.01.2023 tarihinde alınan Genelge No: YK-6 kararı ile 2022-2023 sezonu tescili KTFF’de iptal edilip lig dışı bırakılan Miracle Değirmenlik SK’nın, 2023-2024 sezonu öncesi, KULÜP TESCİL TAAHHÜTNAMESİ ve İMZA SİRKÜLERİ BEYANNAMESİ belgesi ile ve/veya KTFF tarafından istenilen tüm yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla KTFF’ye yapacağı lig başvurusunun onaylanması halinde, futbol faaliyetlerine AKSA 1. Lig’den devam edilebileceğine karar verilmiştir.

