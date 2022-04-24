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Değirmenlik'te Mehmet Bolkan dönemi

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AKSA 1. Lig ekiplerinden Miracle Değirmenlik'te Emre Perçinci'den boşalan teknik adamlık koltuğuna Mehmet Bolkan getirildi

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Değirmenlik'te Mehmet Bolkan dönemi
AKSA 1. Lig ekiplerinden Miracle Değirmenlik'te Emre Perçinci'den boşalan teknik adamlık koltuğuna Mehmet Bolkan getirildi.
Tecrübeli teknik adam, bugün itibariyle Miracle Değirmenlik'in başında olacak.
Mesarya ekibinde Yeniboğaziçi maçında alınan mağlubiyetin ardından Emre Perçinci ile yollar ayrılmıştı.
Hedef Süper Lig
Şu anda 54 puanla ligin 3'üncü sırasında bulunan Miracle Değirmenlik, kalan haftalarda kazanıp Süper Lig'e terfi eden 3 takımdan biri olmak istiyor. 
 
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