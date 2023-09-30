Değirmenlik, farkını fark ettiriyor

YER: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
HAKEMLER: Burak Mandıralı, Halil Erdem Canaloğlu, Özal Çağlayan
MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Yasin, Halil, Kasım, Fırat, Hüseyin Sadıklar, Şükrü, Hasan Ulukök, Hüseyin Deynekli, İlyas, Semih.
LAPTA:Hakan, Necip, Süleyman, Göksel, Enes Kubat, Enes Bahadır, Selçuk, Orhan, Hüseyin Konyalıoğlu, Berkay, Ahmet Sezer.
GOLLER: DK 15,80 Kasım, 34,71 Hüseyin Deynekli, DK 17 Şükrü(Miracle Değirmenlik). DK 70 Enes Bahadır(Lapta).
Aksa 1. Ligin 2. haftasında lider M. Değirmenlik konuk ettiği Lapta'yı farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
1.DK: Hüseyin Deynekli ile gelişen Miracle Değirmenlik atağında sol kanattan ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin vuruşunda top yandan auta gitti.
13.DK:Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci Hakan önledi.
15.DK: Miracle Değirmenlik takımının bir başka kontra atağında topu iyi takip eden Kasım Tağman topu filelere gönderdi.1-0
17.DK: Kalabalık adamla gelişen bir başka ev sahibi takım atağında Lapta ceza alanı içerisinde Şükrü savunma tarafından yere indirilince ev sahibi takım penaltı vuruşu kazandı. Topun başına geçen Şükrü farkı ikiye çıkardı.2-0
31.DK: Miracle Değirmenlik takımının geliştirdiği bir başka etkili atakta Şükrü’nün ceza alanı içerisinde vuruşunda top direkten döndü.
34.DK: Savunma arkasına iyi sarkan Hüseyin Deynekli yaptığı etkili vuruş sonrasında farkı üçe çıkardı.3-0
45.DK: Lapta takımının kazandığı bir başka serbest vuruşta uzak mesafeden yapılan vuruşu kaleci Hasan Piro iki hamlede önledi.
48.DK: Miracle Değirmenlik takımının hızlı ve etkili atağında Hüseyin Deynekli’nin vuruşunda top üst direkten döndü.
64.DK: Lapta’nın geliştirdiği yeni bir atakta Ahmet Çağer’in vuruşunu kaleci Hasan önledi.
70.DK: Lapta kontra atağında Enes Bahadır topu filelere gönderen isim oldu.3-1
71.DK: Hızlı ve etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında Şükrü’nün ortasında Hüseyin Deynekli topu filelere gönderdi.4-1
76.DK: Şükrü ile çabuk başlayan Miracle Değirmenlik atağında bu oyuncunun ortasında Hüseyin Sadıklar’ın yaptığı vuruşta top direğe takıldı.
78.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Kasım’ın pası ile ceza alanına giren Hüseyin Sadıklar’ın aşırtma vuruşu kalecide kaldı.
80.DK: Etkili gelişen bir başka Miracle Değirmenlik atağında Kasım harika bir gole imza attı.5-1
88.DK: Miracle Değirmenlik takımının yakaladığı kontra atakta Semih’in etkili vuruşunu kaleci Hakan son anda kornere çeldi.
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 5-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile son buldu.
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