DAÜ “Futsal Cup of Nation” Turnuvası şampiyonu KKTC

DAÜ “Futsal Cup of Nation 2022” turnuvası Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan final maçları sonunda KKTC Futsal takımı turnuvadan şampiyonluğa ulaştı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen uluslararası “Futsal Cup of Nation 2022” turnuvası Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan final maçları ve ödül töreni ile tamamlandı. Maçlar sonucunda KKTC Futsal takımı turnuvadan şampiyon olarak ayrıldı.

24 farklı ülkenin temsil edildiği turnuvada yarı final eşleşmeleri Libya – Sudan ile KKTC – Nijerya arasında oynandı. Ardından oynanan final karşılaşmalarında

Libya ile oynadığı maçı penaltılarda 2-1 olarak kazanan KKTC Futsal takımı birinci olurken, Libya ikinci oldu. Nijerya ve Sudan arasında oynanan maçlar sonucunda ise Nijerya’nın 6-1 üstünlüğü ile Nijerya üçüncü, Sudan ise dördüncü olarak turnuvayı tamamladı.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Maçların ardından gerçekleştirilen Ödül Töreni ile dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Turnuvada şampiyon olan takıma ödülleri DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından takdim edildi. İkinciye ödülleri DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, üçüncüye ödülleri DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü Personeli Osman Konnolu ve dördüncüye ödülleri DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü Personeli Aydın Kayol tarafından takdim edildi.

Gecede ayrıca, En İyi Birlik Libya, En İyi Sayı Yapan Ali Reza Zarrin, En Centilmen Takım Pakistan, En İyi Kaleci Yousuf Aldharat, ve En Değerli Oyuncu Berke Zorba ödüle layık görüldü.

