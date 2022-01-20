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Dağaşaner’e pastalı sürpriz kutlama

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Dağaşaner’e pastalı sürpriz kutlama
Küçük Kaymaklı sporcu sorumlusu Mustafa Dağaşaner'in doğum günü kutlandı.
AcapulcoHotel’dekikampını dün öğlen tamamlayan Küçük Kaymaklı'da sporcu sorumlusu Mustafa Dağaşaner'in doğum günü kampta kutlandı.
Teknik heyet ve sporcular, Dağaşaner'e pasta keserek doğum gününü kutladılar.
 
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