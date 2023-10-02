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Crespo'nun sözleşmesi uzatıldı

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Fenerbahçe, Portekizli futbolcusu MiguelCrespo’nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı

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Crespo'nun sözleşmesi uzatıldı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Başarılı orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar futbol a takımımızın formasını giyecek. MiguelCrespo'ya hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz." denildi.
Crespo için Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör MarioBranco'nun da yer aldığı kaydedildi.
İmzanın ardından açıklamada bulunan MiguelCrespo, "Benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle ile tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok muyluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
 
 

Etiketler; #Fenerbahçe
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