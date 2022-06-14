Cilayi’de çim ekimi yapıldı

Necati KÜLAHLILAR
BTM 1. Lig ekiplerinden Türkmenköy Cilayi'de çimler toprağa atıldı.
Uzun bir süreden beridir susuzluk nedeniyle kuruyan Türkkmenköy Türkay Toker Stadı’nın çimleri, geçtiğimiz hafta sulama sisteminin düzenlenmesi ve havuzun kurulması sonrasında dünde çim ekimi yapıldı.
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