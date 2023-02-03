Çil: Hedefimiz futbolumuzu sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak

Mehmet Çil, “Hedefimiz futbolumuzdaki birlik ve beraberliği sağlamak ve futbolumuzu sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır. Futbol camiası içerisinde olan tüm kardeşlerimizi, derneğimiz çatısı altına almayı ve imza edeceğimiz tüm imkânlara dahil etmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği başkanı Mehmet Çil, yönetim kurulu ile birlikte gerçekleştirmeyi hedefledikleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Mehmet Çil’in açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği olarak genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Genel kurul sonucunda başkanlık görevini değerli kardeşim BerkemKorbay’dan devraldım.

Başkanımın yürütmüş olduğu görevinde başardıklarını saymakla bitiremeyiz. Bu özverisi ve hizmetleri için kendisine tüm futbolcu kardeşlerim adına teşekkürlerimi iletiyorum.

Kurmuş olduğumuz yönetim kurulumuzla birlikte tüm üyelerimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya canla başla çalışacağız. Hedefimiz futbolumuzdaki birlik ve beraberliği sağlamak ve içinde bulunduğumuz şartlarda imkânlarımız doğrultusunda futbolumuzu sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır. Kıbrıs Türk futbolu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu çatısı altında toplanan kulüplerimizin, futbolcularımızın, antrenörlerimizin, hakemlerimizin ve spor yazarlarımızın hep birlikte aynı hedef için mücadele verdiği, ülkemizin en büyük taşıdır. Burada herhangi bir taraf yoktur. Bundan dolayıdır ki hedeflerimizin başına Kıbrıs Türk futbolunu bir bütün haline getirip, tüm paydaşları ile birlikte hareket etmeyi koyduk. Futbol camiası içerisinde olan tüm kardeşlerimizi, kadın, erkek ayırt etmeksizin derneğimiz çatısı altına almayı ve yapacağımız birçok çalışma sonucunda imza edeceğimiz tüm imkânlara dahil etmeyi hedefliyoruz. En üst ligden en alt liglere kadar, mücadele eden tüm sporcularımıza ulaşabileceğimiz, sporcularımızın da istedikleri zaman bizlere ulaşabileceği bir yapı kurduk. Eminim ve temenni ediyorum ki ilerleyen dönemde bu yapı da eksik kalacak ve kurmuş olduğumuz yapıyı geliştirmek için daha çok çalışmak zorunda kalacağız.

Öncelikli hedef olarak futbolcularımızın sağlık konusunda garantilerini sağlamak ve sosyal güvencelerini oluşturmak için çalışmaya koyulduk. Bununla ilgili ürettiğimiz projelerde gelişimler sağladık ve çözümleneceğine inancımız tamdır. Devletimizden ve federasyonumuzdan her türlü desteği alacağımıza dair hiç şüphemiz yoktur. Futbol Federasyonumuz ve Kulüpler Birliği ile olan ilişkilerimizi en yükseğe taşıyıp var olan sorunlarımızı birlikte çözeceğimizi ve ihtiyaç ve taleplerimiz ile ilgili her konuda yine birlikte hareket edeceğimizi bildiririm. Futbolcu sözleşmeleri konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Birçok örnek toplamak için çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam etmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Profesyonel Futbolcular Birliği ile görüşmeler yapıp desteklerini alacağız. Futbolumuzun daha iyi şartlara kavuşabilmesi ve sürdürülebilir bir yapıda ilerleyebilmemiz için en uygun sözleşmeleri oluşturacağız. Bununla ilgili acele etmeden en ince ayrıntıyı bile atlamadan, en doğru işi yapmak istiyoruz.

Futbolcu kardeşlerim; uzun senelerdir futbola hizmet vermiş bir kardeşiniz olarak sizler tarafından bu göreve getirildim. İnanıyorum ki yine birlikte hareket ederek futbolumuz için en doğru işlere imza atacağız.

Ben ülke futboluna hizmet için seneler önce bu yola çıktım. Benden çok seneler önce de bu görevlerden geçmiş, hizmetlerini vermiş ve farklı alanlarda hizmet vermeye devam eden kardeşlerimiz ve abilerimiz var. Kimimizin görevi futbol oynamak, kimimizin görevi futbol oynatmak, kimimizin görevi de yönetmektir. Ama amaç birdir. Herkes üstlenmiş olduğu görevi yerine getirmek için çaba harcamaktadır.

Bundan dolayıdır ki ilk günden itibaren birlikte mücadele etmenin peşindeyiz ve bunu da başaracağız.”



