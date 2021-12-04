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Cihangir’e bir darbe de Kartal’dan

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Yenicami, yıldızlaşan Fırat Ersalan’ın organizatörlüğünde Cihangir’i Hasan Evren, Hascan, Moses ve Asrın’ın golleriyle farklı mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Cihangir ise haftalardır aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekleyerek düşüşe devam etti

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Cihangir’e bir darbe de Kartal’dan
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Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Ali Akçınar
Yenicami: Ercan, Yakup, Fırat (82.Dk Mete), Hascan (82.Dk Asrın), Hasan Ulukök, Emirhan, Hasan Evren (Dk.70 Ali Bayır), Mehmet Çavuş (82.Dk Saadettin), Yasin, Selim (Dk.60 Moses)
Cihangir: Hamit, Nurettün, Osman, Hakan, Mishali, Muhittin, Tacettin, Caner (Dk. 30 Selçuk), Barkın, Berkem (Dk.60 Taner), Berhan
Goller: 21.Dk Hasan Evren,75.Dk Hascan, 80.Dk Moses, 90+4.Dk Asrın (Yenicami)
 
AKSA Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşma hedefindeki Yenicami, aynı hedefteki Cihangir’i farklı mağlup ederek hedefine ulaşan takım oldu.
15.Dk:  Yenicami atağında Selim soldan rakip ceza sahasına yöneldi. Selim’in ceza sahası dışından vuruşundan top direkten geri geldi. Dönen topu Fırat kötü bir vuruşla dışarıya gönderdi.
21.Dk: Yenicami atağında Selim savunma arkasına güzel bir top gönderdi. Topu alan Yakup kaleci Hamit’in üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı. Top filelere giderken Hasan Evren topu tamamlayarak ağlara gönderdi. Yenicami 1-0 Cihangir
40.Dk: Yenicami atağında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Selim topa vurdu ancak kaleci Hamit topu çizgiden çıkartmayı başardı.
45.Dk: Cihangir atağında Nurettin’in vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.
45+2.Dk: Yenicami atağında Selim’in vuruşunda top direkten geri geldi.
75.Dk:  Nurettin’in kullandığı faulde attığı pas kısa düşünce Yenicami’de Fırat topu aldı ve pasıyla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Hascan’ın vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 2-0 Cihangir
80.Dk:  Yenicami atağında Fırat’ın pasıyla solda ceza sahasına sarkan Moses vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 3-0 Cihangir
90+4.Dk:  Yenicami atağında ceza sahası içerisinde Hasan Ulukök’ün pasıyla topla buluşan Asrın’ın vuruşunda top filelere gitti.
Yenicami 4-0 Cihangir
 

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Etiketler; #CİHANGİR #Yenicami
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