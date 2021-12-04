Cihangir’e bir darbe de Kartal’dan

Yenicami, yıldızlaşan Fırat Ersalan’ın organizatörlüğünde Cihangir’i Hasan Evren, Hascan, Moses ve Asrın’ın golleriyle farklı mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Cihangir ise haftalardır aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekleyerek düşüşe devam etti

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Özal Çağlayan, Ali Akçınar

Yenicami: Ercan, Yakup, Fırat (82.Dk Mete), Hascan (82.Dk Asrın), Hasan Ulukök, Emirhan, Hasan Evren (Dk.70 Ali Bayır), Mehmet Çavuş (82.Dk Saadettin), Yasin, Selim (Dk.60 Moses)

Cihangir: Hamit, Nurettün, Osman, Hakan, Mishali, Muhittin, Tacettin, Caner (Dk. 30 Selçuk), Barkın, Berkem (Dk.60 Taner), Berhan

Goller: 21.Dk Hasan Evren,75.Dk Hascan, 80.Dk Moses, 90+4.Dk Asrın (Yenicami)



AKSA Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşma hedefindeki Yenicami, aynı hedefteki Cihangir’i farklı mağlup ederek hedefine ulaşan takım oldu.

15.Dk: Yenicami atağında Selim soldan rakip ceza sahasına yöneldi. Selim’in ceza sahası dışından vuruşundan top direkten geri geldi. Dönen topu Fırat kötü bir vuruşla dışarıya gönderdi.

21.Dk: Yenicami atağında Selim savunma arkasına güzel bir top gönderdi. Topu alan Yakup kaleci Hamit’in üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı. Top filelere giderken Hasan Evren topu tamamlayarak ağlara gönderdi. Yenicami 1-0 Cihangir

40.Dk: Yenicami atağında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Selim topa vurdu ancak kaleci Hamit topu çizgiden çıkartmayı başardı.

45.Dk: Cihangir atağında Nurettin’in vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

45+2.Dk: Yenicami atağında Selim’in vuruşunda top direkten geri geldi.

75.Dk: Nurettin’in kullandığı faulde attığı pas kısa düşünce Yenicami’de Fırat topu aldı ve pasıyla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Hascan’ın vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 2-0 Cihangir

80.Dk: Yenicami atağında Fırat’ın pasıyla solda ceza sahasına sarkan Moses vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 3-0 Cihangir

90+4.Dk: Yenicami atağında ceza sahası içerisinde Hasan Ulukök’ün pasıyla topla buluşan Asrın’ın vuruşunda top filelere gitti.

Yenicami 4-0 Cihangir

