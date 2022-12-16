Cihangir’de ayın futbolcusu ödülü Tümbül’ün

AKSA Süper Lig’in Mesarya temsilcilerinden Cihangir Spor Kulübü’nün bu sezon hayata geçirdiği “Ayın Futbolcusu” ödülü 12.Hafta sonunda Muhittin Tümbül’ün oldu. Tümbül ödülünü tüm futbolcuların ve teknik heyetin katılımıyla kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler’in elinden aldı.

