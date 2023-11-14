Cihangir, yenilgisiz lider

AKSA SÜPER LİG 8. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligin 8. Haftası pazartesi akşamı oynanan Mağusa derbisi olarak nitelenen Y. Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü maçıyla tamamlanırken, ligin yeni lideri de Cihangir oldu.Yenilgisiz lider olarak 8. Haftaya başlayan Y. Dumlupınar’ın Mağusa Türk Gücü’ne 3 – 1 yenilmesi sonrasında haftayı 4 – 0’lık Y.Boğaziçi galibiyetiyle kapatan Cihangir takımı 8’de 8 yaparak yenilgisiz olarak liderliğe yükseldi.İlk 3 sırada yer alan takımların alttakilerden koparak şampiyonluk mücadelesi verdiği bir lig haline gelen Süper Lig’de alt sıralarda da puan kavgası kızışmaya başladı.Ligde 8. Haftada oynanan 8 maçın 3 tanesini ev sahipleri 2 tanesini deplasman takımları kazanırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta oynanan 8 maçın tümünde de gol atılırken, kale ağları 25 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasını n üzerine çıkıldı. 8. Haftada en farklı galibiyetleri lider Cihangir ile Çetinkaya takımları 4 – 0’lık skorla aldılar.Ligde galibiyeti olmayan tek takım Yeniboğaziçi olarak kalırken, en fazla golü atan takım 30 golle Mağusa Türk Gücü olurken, en az golü yiyen takım ise lider Cihangir oldu. En az gol atan takım ise 7 golle Türk Ocağı oldu.8. haftada Cihangir’den Muhittin Tümbül hat-trick yaparak, Pera L. Gençler Birliği’nden Sertan Kurukafa ile Çetinkaya’dan Ernest 2’şer gol atarak takımlarına puan veya puanlar getirdiler.Muhittin Tümbül attığı 3 golle gol krallığında 12 golle takipçileriyle aradaki farkı açarken, Sertan Kurukafa ise 9 gole ulaştı.Bu hafta oynanan 8 maçta toplam 38 sarı kart gösterilirken tek kırmızı kart ise Yeniboğaziçi’nden Ousmane Djabi’ye çıktı.Süper Ligin 8. Haftasında liderlik kavgası veren yenilgisiz Y.Dumlupınar ile Mağusa derbisinde karşı karşıya gelen Mağusa Türk Gücü rakibini mağlup ederek hem şampiyonluk yarışında var olduğunu gösterdi hem de rakibine ilk yenilgiyi tattırarak haftanın takımı olmayı haketti.Lider Cihangir’in konuk ettiği Yeniboğaziçi karşısında 3 gol atarak takımının galibiyetinin mimarı olan Muhittin her geçen hafta biraz daha üstüne koyarak takımını sırtlamaya devam ediyor.Çetinkaya takımını sezon başladıktan sonra devralan tecrübeli teknik adam Turan Altay, her geçen hafta takımına daha iyi futbol oynatarak galibiyetler aldırıyor. Alt sıralardan uzaklaşmak adına Mesarya takımına karşı kazanan takımını iyi motive eden Altay yerinde müdahalelerle takımın galibiyetinin mimarı oldu.Haftanın zorluk derecesi en yüksek maçında görev yapan Osman Özpaşa, maç boyunca pozisyonlara yakın olarak yerinde düdükler çalarken, maçta gerginliğin tırmanmasına da fırsat vermeyerek iyi bir maç yönetti.Mustafa Salk(MTG), Fidelis (A. Yeşilova), Yasin Doğan(Çetinkaya), Arda Kortay(K.Kaymaklı)Dursun Cem Ateş(A. Yeşilova), Selçuk(Cihangir), Zihni(MTG), Kaan (Lefke), Ağit(Çetinkaya), Bayram (Göçmenköy), Berhan (Cihangir), Cemal (Yeşilova), Nevzat(MTG), Sertan (P. L. Gençlerbirliği), Ernest(Çetinkaya)ChinaB.G.Gücü-DoğanT.Birliği: 1 – 1K.Kaymaklı-Göçmenköy: 1 – 1Lefke-Yenicami: 2 – 0M.Karşıyaka-Pera L.G.Birliği: 2 – 2Türk Ocağı-A.Yeşilova : 1 – 2Çetinkaya-Mesarya: 4 – 0Cihangir-Yeniboğaziçi: 4 – 0Y.Dumlupınar-Mağusa T.Gücü: 1 – 3Doğan T. Birliği – M. KarşıyakaYenicami – Türk OcağıYeniboğaziçi – China B. Gençlik GücüCihangir – ÇetinkayaMağusa T. Gücü – LefkeA.Yeşilova – K.KaymaklıGöçmenköy – MesaryaP. L. Gençler Birliği – Y. Dumlupınar