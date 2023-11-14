Cihangir, yenilgisiz lider

Aksa Süper Ligin 8. Haftası pazartesi akşamı oynanan Mağusa derbisi olarak nitelenen Y. Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü maçıyla tamamlanırken, ligin yeni lideri de Cihangir oldu.
Yenilgisiz lider olarak 8. Haftaya başlayan Y. Dumlupınar’ın Mağusa Türk Gücü’ne 3 – 1 yenilmesi sonrasında haftayı 4 – 0’lık Y.Boğaziçi galibiyetiyle kapatan Cihangir takımı 8’de 8 yaparak yenilgisiz olarak liderliğe yükseldi.
İlk 3 sırada yer alan takımların alttakilerden koparak şampiyonluk mücadelesi verdiği bir lig haline gelen Süper Lig’de alt sıralarda da puan kavgası kızışmaya başladı.
Ligde 8. Haftada oynanan 8 maçın 3 tanesini ev sahipleri 2 tanesini deplasman takımları kazanırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta oynanan 8 maçın tümünde de gol atılırken, kale ağları 25 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasını n üzerine çıkıldı. 8. Haftada en farklı galibiyetleri lider Cihangir ile Çetinkaya takımları 4 – 0’lık skorla aldılar.
Ligde galibiyeti olmayan tek takım Yeniboğaziçi olarak kalırken, en fazla golü atan takım 30 golle Mağusa Türk Gücü olurken, en az golü yiyen takım ise lider Cihangir oldu. En az gol atan takım ise 7 golle Türk Ocağı oldu.
8. haftada Cihangir’den Muhittin Tümbül hat-trick yaparak, Pera L. Gençler Birliği’nden Sertan Kurukafa ile Çetinkaya’dan Ernest 2’şer gol atarak takımlarına puan veya puanlar getirdiler.
Muhittin Tümbül attığı 3 golle gol krallığında 12 golle takipçileriyle aradaki farkı açarken, Sertan Kurukafa ise 9 gole ulaştı.
Bu hafta oynanan 8 maçta toplam 38 sarı kart gösterilirken tek kırmızı kart ise Yeniboğaziçi’nden Ousmane Djabi’ye çıktı.
Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü
Süper Ligin 8. Haftasında liderlik kavgası veren yenilgisiz Y.Dumlupınar ile Mağusa derbisinde karşı karşıya gelen Mağusa Türk Gücü rakibini mağlup ederek hem şampiyonluk yarışında var olduğunu gösterdi hem de rakibine ilk yenilgiyi tattırarak haftanın takımı olmayı haketti.
Haftanın Futbolcusu: Muhittin Tümbül(Cihangir)
Lider Cihangir’in konuk ettiği Yeniboğaziçi karşısında 3 gol atarak takımının galibiyetinin mimarı olan Muhittin her geçen hafta biraz daha üstüne koyarak takımını sırtlamaya devam ediyor.
Haftanın Teknik Direktörü: Turan Altay(Çetinkaya)
Çetinkaya takımını sezon başladıktan sonra devralan tecrübeli teknik adam Turan Altay, her geçen hafta takımına daha iyi futbol oynatarak galibiyetler aldırıyor. Alt sıralardan uzaklaşmak adına Mesarya takımına karşı kazanan takımını iyi motive eden Altay yerinde müdahalelerle takımın galibiyetinin mimarı oldu.
Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa(Y. Dumlupınar – MTG)
Haftanın zorluk derecesi en yüksek maçında görev yapan Osman Özpaşa, maç boyunca pozisyonlara yakın olarak yerinde düdükler çalarken, maçta gerginliğin tırmanmasına da fırsat vermeyerek iyi bir maç yönetti.
Haftanın Kareası:
Mustafa Salk(MTG), Fidelis (A. Yeşilova), Yasin Doğan(Çetinkaya), Arda Kortay(K.Kaymaklı)
Haftanın Onbiri:
Dursun Cem Ateş(A. Yeşilova), Selçuk(Cihangir), Zihni(MTG), Kaan (Lefke), Ağit(Çetinkaya), Bayram (Göçmenköy), Berhan (Cihangir), Cemal (Yeşilova), Nevzat(MTG), Sertan (P. L. Gençlerbirliği), Ernest(Çetinkaya)
Süper Lig 8. Hafta maç sonuçları
ChinaB.G.Gücü-DoğanT.Birliği: 1 – 1
K.Kaymaklı-Göçmenköy: 1 – 1
Lefke-Yenicami: 2 – 0
M.Karşıyaka-Pera L.G.Birliği: 2 – 2
Türk Ocağı-A.Yeşilova : 1 – 2
Çetinkaya-Mesarya: 4 – 0
Cihangir-Yeniboğaziçi: 4 – 0
Y.Dumlupınar-Mağusa T.Gücü: 1 – 3
Süper Lig 9. Hafta programı
Doğan T. Birliği – M. Karşıyaka
Yenicami – Türk Ocağı
Yeniboğaziçi – China B. Gençlik Gücü
Cihangir – Çetinkaya
Mağusa T. Gücü – Lefke
A.Yeşilova – K.Kaymaklı
Göçmenköy – Mesarya
P. L. Gençler Birliği – Y. Dumlupınar
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Cihangir GSK
|8
|8
|0
|0
|22
|6
|16
|24
|2.
|Mağusa Türk Gücü
|8
|7
|0
|1
|30
|8
|22
|21
|3.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|8
|7
|0
|1
|20
|7
|13
|21
|4.
|Doğan Türk Birliği
|8
|4
|2
|2
|18
|9
|9
|14
|5.
|Göçmenköy İYSK
|8
|4
|2
|2
|16
|11
|5
|14
|6.
|Çetinkaya TSK
|8
|4
|1
|3
|14
|13
|1
|13
|7.
|Yenicami AK
|8
|4
|1
|3
|18
|18
|0
|13
|8.
|Lefke TSK
|8
|3
|2
|3
|8
|7
|1
|11
|9.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|8
|3
|1
|4
|12
|17
|-5
|10
|10.
|Miracle Karşıyaka ASK
|8
|2
|3
|3
|13
|15
|-2
|9
|11.
|Mesarya SK
|8
|3
|0
|5
|9
|14
|-5
|9
|12.
|Alsancak Yeşilova SK
|8
|2
|1
|5
|11
|16
|-5
|7
|13.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|8
|2
|1
|5
|12
|24
|-12
|7
|14.
|Küçük Kaymaklı TSK
|8
|1
|2
|5
|10
|20
|-10
|5
|15.
|Türk Ocağı Limasol
|8
|0
|3
|5
|7
|17
|-10
|3
|16.
|Yeniboğaziçi DSK
|8
|0
|1
|7
|8
|26
|-18
|1